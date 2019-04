El PP reclamamayor seguridad en la entrada y salida de los colegios El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha puesto como ejemplo de esta falta de seguridad el colegio Padre Poveda, donde no se desplazan efectivos de la Policía Local para controlar la peligrosidad que se produce a la entrada y salida del centro IDEAL GUADIX Jueves, 4 abril 2019, 07:22

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente y varios concejales populares se han desplazado hasta el colegio Padre Poveda de Guadix, situado en Cuatro Veredas, para denunciar la peligrosidad que existe en los horarios de entrada y salida de este centro, algo extensible a otros colegios de la ciudad. Y es que tal y como denuncia Lorente, la entrada del colegio se encuentra en un cambio de rasante de la vía, lo cual hace que sea más difícil ver a los escolares cuando salen y entran al colegio. Si a esto unimos que se trata de una calle con cada vez más volumen de tráfico y que normalmente no hay ningún efectivo de la Policía que lo regule, la peligrosidad en la zona está garantizada.

De hecho, tal y como ha desvelado el portavoz de los populares, la asociación de padres y madres del colegio llevan bastante tiempo solicitando al Ayuntamiento que garantice la seguridad de sus hijos e hijas, «una peticiones a las que la alcaldesa de Guadix, máxima responsable de la seguridad en la ciudad, hace oídos sordos, ignorando la preocupación de estas madres y padres». Por lo tanto desde el Partido Popular, haciéndose eco de las reclamaciones de los padres, solicitan a la alcaldesa que garantice la seguridad de los alumnos en la entrada y salida del colegio, con la presencia de la Policía Local y que se coloquen bandas sonoras en la zona para que los vehículos aminoren la velocidad cuando circulen por esta calle.

«Una de nuestras grandes preocupaciones durante esta legislatura ha sido garantizar la seguridad en la entrada y salida de los centros escolares. De hecho fue el Partido Popular, cuando gobernaba, el que posibilitó la presencia de la Policía Local en las entradas y salidas de todos los colegios de la ciudad que necesitaban de esa seguridad. Lamentable el partido socialista, encabezado por su alcaldesa, no ha continuado con esas medidas provocando una importante falta de seguridad en los colegios accitanos», asegura Jesús Lorente.

El portavoz de los populares también se ha referido a la falta de efectivos que sufre la Policía Local, que se ha producido «por la dejadez de su máxima responsable, la alcaldesa de Guadix, ya que la Ley permite poder cubrir todas las vacantes de los cuerpos de seguridad, lo cual no han hecho durante toda la legislatura, provocando que la Policía Local tenga una falta de efectivos alarmante». De hecho Jesús Lorente ha recordado que en 2015, gobernando el Partido Popular, se aprobó una Oferta Pública de Empleo de dos plazas para la Policía Local «algo que los socialistas han sido incapaces de poner en marcha en esta legislatura. Por lo tanto no vale la excusa de que hay pocos recursos en la Policía Local, porque si alguien lo ha provocado, ha sido la alcaldesa de Guadix con una gestión caótica en materia de seguridad. Un ayuntamiento tiene la obligación irrenunciable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos algo que no ha cumplido este equipo de gobierno socialista», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular.