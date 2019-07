El PSOE pide un informe sobre la compatibilidad del asesor de Protocolo con su actividad en un medio privado Las concejalas Belén Porcel, Inmaculada Olea y Mariela Fernández. / IDEAL GUADIX La portavoz socialista, Inmaculada Olea Laguna, realizó su valoración del pleno de julio. JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 31 julio 2019, 19:21

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadix Inmaculada Olea anunció que su grupo ha solicitado un informe a la secretaria general del Ayuntamiento de Guadix sobre la compatibilidad del asesor de Protocolo con su actividad en un medio de comunicación local, en tanto que es beneficiario de los convenios de colaboración que el consistorio mantiene con algunos medios locales. Inmaculada dio su información en el marco de su valoración del pleno del mes de julio y en la que lamentó la negativa del equipo de gobierno a la creación del área de medios de comunicación y relaciones institucionales propuesta por Gana Guadix.

Olea Laguna lamentó que se ha desmantelado del área de Comunicación después de veinte años de trabajo por parte de una profesional imparicial y que daba transparencia a la información emitida por el Ayuntamiento de Guadix. moción de Gana Guadix, que tuvo el apoyo del PSOE, entenemos que no se ha mantenido, se ha desmantelado después de 20 años de trabajo de una profesional imparcialidad, que aportaba transparencia e igualdad a la información municipal.

La portavoz socialista recordó una vez más que por primera vez se liberan todos los concejales de un grupo político, los del PP. El aumento de las retribuciones de los concejales coincide con la detracción del presupuesto destinado a cubrir las bajas de la Policía Local que ha hecho el gobierno bipartito para poder destinar parte de este dinero a pagar a los concejales. «Lorente criticó que no se cubrían unos 45.000 euros y ahora no se de donde van a sacar el dinero hasta llegar a los 75.000€ anuales que implican el sueldo de los concejales, si bien espero que no sea de subir los impuestos a los ciudadanos», aseguró.

Inmaculada Olea mostró su apoyo a las asociaciones de mujeres y jóvenes por la igualdad en su defensa del modelo de las concentraciones mensuales contra la violencia de género que nacieron hace unos años bajo el nombre de 'Minuto de No Silencio' para no bajar la voz ante la violencia de género y visibilizar a sus víctimas. Olea Laguna trasladó el sentimiento de las asociaciones que consideran que el trabajo que han venido realizando hasta ahora se ha visto mermado con la imposición del nuevo modelo de minuto de silencio y «entienden que se les quita la voz». En este sentido, Olea Laguna, criticó la retirada de la campaña contra la violencia machista que se había instalado en las calles accitanas.