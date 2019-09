El PSOE inicia el curso político con la valoración de la feria El Grupo Municipal Socialista destacan que «han respetado prácticamente los cien días de cortesía pero tras finalizar Cascamorras la actividad política de la ciudad tiene que volver a la normalidad» IDEAL GUADIX Miércoles, 18 septiembre 2019, 08:17

Una vez acabados los diferentes actos y festejos del tradicional 'Cascamorras' que une a las poblaciones de Guadix y Baza, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadix retoma la normalidad tras la celebración de un encuentro con la Ejecutiva de la Agrupación Local del PSOE de Guadix, donde analizaron y evaluaron entre otras cuestiones y temas de interés para la ciudad, la Feria 2019.

En palabras de Inma Olea, Secretaria General del PSOE accitano, «entendemos como cada año que 'Cascamorras' da fin a la fiestas de verano de Guadix e inicia el curso político. Por ello, lanzamos en este momento la valoración de la Feria y damos por finalizado los cien días de cortesía al nuevo Gobierno local como medida de lealtad institucional. Aunque es cierto que falta apenas una semana para que se cumpla este plazo exactamente, -prosigue la también portavoza del PSOE en el ayuntamiento-, queremos dar pistoletazo de salida a esta nueva etapa donde queremos ante todo ser una oposición propositiva que ayude a hacer un Guadix mejor, entre todos y para todos».

Lo primero que ha hecho el PSOE de Guadix ha sido «felicitar, como siempre, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que hacen posible que cientos de accitanos durante estas fechas, no tengan ningún tipo de incidente y disfruten de la Feria con seguridad y tranquilidad, tanto a policías, bomberos, Guardia Civil y Protección Civil».

El equipo de gobierno local encabezado por el Partido Popular, continúa Olea, «se ha quejado en reiteradas ocasiones públicamente que han tenido poco tiempo para organizar la Feria de este año y que no contaban casi con dinero para ello. Recordamos que el primer año de la anterior legislatura, nos encontramos con el mismo tiempo de preparación y con una partida presupuestaria para fiestas agotada en un 80%».

«Se han felicitado por apostar por los talentos locales. Nosotros también les felicitamos, pero recordamos que esta iniciativa de contar todos los años en Feria con talentos locales, fue una iniciativa del anterior equipo de gobierno encabezado por mi persona, siendo por consiguiente ya una tradición más que una novedad e innovación. Por ello, nos alegra saber que van a seguir manteniendo esta costumbre de poner en valor a los artistas accitanos que merecen todo nuestro apoyo», sentencia Inma Olea.

Tampoco se debe obviar y pasar por alto que ha habido poca afluencia de gente en la Feria, «menos que otros años, porque evidentemente, después de haber desmantelado el gabinete de comunicación del ayuntamiento, no se ha hecho demasiada publicidad de la Feria y Fiestas de Guadix a la comarca y resto de la provincia como era habitual».

Entre las quejas más significativas tras la valoración del Grupo Municipal Socialista a esta Feria 2019, destaca la ausencia que ha sido manifestado por muchos vecinos de Guadix que se han quejado de la no existencia esta año de ludoteca para poder dejar a los niños mientras los padres disfrutan y gozan de la Feria, servicio que sí ha existido en los cuatro años anteriores cuando gobernada el PSOE de Guadix, y que «animamos a este equipo de gobierno a recuperar para próximas ediciones».

«Sin duda, -continúa Inma Olea, la falta de imaginación en cuanto a la organización de la Feria, ha sido una característica predominante ya que además de suprimir esta ludoteca que es un espacio imprescindible para las familias, han suprimido también la Feria del mediodía y no han apostada para nada por ella». Las quejas de vecinos no quedan aquí ya que con respecto a la cena de mayores, han denunciado también al Grupo Municipal Socialista que se repartieron invitaciones fuera de los edificios públicos y de los Servicios Sociales como era costumbre, ya que se han llegado a repartir invitaciones este año en restaurantes privados.

Los socialistas accitanos también han recibido muchas quejas y sugerencias con respecto a los constantes cambios de fecha de la Feria de esta edición, generando esta situación mucha incertidumbre hasta última hora y problemas para planificar la llegada de familiares, las vacaciones estivales, etc.

«Cada vez estamos más convencidos desde el PSOE de Guadix que debemos vincular la Feria a algún evento que sea muy nuestro, de los accitanos, que en este caso desde el Grupo Municipal Socialista apostamos que debe ser la despedida de 'Cascamorras' el día 5 de septiembre. Por ello, proponemos que todos los años se vincule el fin de la Feria a esta efeméride».

En relación a esto último, también desde el PSOE accitano se hace una reflexión y se propone hacer un replanteo de la Feria y de su concepto, animando y fomentando la Feria de mediodía con comidas, pinchitos y actividades familiares, ya que solo se fomentan las «casetas de copas», estando de esta manera gran parte de las casetas tradicionales cerradas a la hora de las comidas.

Por último y como cierre de la valoración de esta Feria de 2019, «queremos denunciar la no existencia este año de 'Punto violeta' de atención a mujeres ante cualquier caso de acoso que se pudiera cometer, ya que como no creen en la igualdad y en todas estas cuestiones, no han creído necesario instalar esta medida en la Feria de este año». La falta de transparencia del actual equipo de gobierno en la organización de actos y eventos de toda la Feria, «ha sido otra tónica triste ya que han llegado a confundir a muchos vecinos y visitantes». Tampoco las empresas accitanas aparecen en la publicidad del programa de Feria, ya que sorprende que estas sean de fuera de Guadix.