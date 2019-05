El proyecto arquitectónico de Guadix deberá esperar a la siguiente convocatoria del Concurso Driehaus El jurado consideró que ninguna de las propuestas cumplía con los objetivos JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 7 mayo 2019, 16:49

El Concurso Driehaus es una inédita y generosa iniciativa del financiero norteamericano Richard H. Driehaus, convocada por el Ministerio de Fomento, que busca ayudar a recuperar el Patrimonio arquitectónico español. En la primera fase del Concurso las tres localidades elegidas fueron: Béjar, Olite y Guadix.

En esta segunda fase, 56 estudios de arquitectura nacionales e internacionales presentaron sus propuestas de diseño para dar respuesta a las necesidades de los municipios. Cada proyecto ganador recibirá 12.000€.

El proyecto de Guadix planteaba recuperar y mejorar el conjunto que corona su casco histórico, dispuesto en torno a la antigua Alcazaba, hoy deteriorado. La propuesta incluye la restitución de los espacios libres interiores de esta fortaleza y su reconexión con la ciudad, un nuevo tratamiento para los espacios públicos degradados e infrautilizados que la rodean, la reconstrucción de las viviendas arruinadas que se han multiplicado en su entorno, y la reconversión para uso hotelero del Palacio de los Saavedra, antiguo seminario menor de la localidad. Sin embargo, a pesar de lo atractivo del planteamiento, ninguna de las propuestas cumplía con los objetivos buscados y el jurado determinó, de forma unánime, dejar desierto el concurso para el emplazamiento e incluirlo en la convocatoria del próximo año.

Valoración

En total fueron 16 los proyectos presentados en torno a la Alcalzaba de Guadix, de los cuales el jurado del Concurso de Arquitectura Driehaus, convocado por el Ministerio de Fomento, eligió inicialmente 6 ó 7 para una valoración más detallada. No obstante, finalmente ha estimado que ninguno de ellos reunía la calidad suficiente para un premio de tal entidad, que exige una mayor innovación de las propuestas, por lo que finalmente ha acordado dejarlo desierto.

Es decir, han preferido dejarlo desierto a entregarlo a un proyecto que no respondiera a las expectativas de un entorno tan especial como la Alcazaba de Guadix y las calles que la circundan. No obstante, el Director General de Arquitectura y Vivienda se ha puesto en contacto con la alcaldesa accitana, Inmaculada Olea Laguna, para confirmarle que Guadix forma ya parte de la siguiente edición, de manera que no tendrá que presentarse para optar de nuevo a la primera fase del concurso y que, directamente, podrá recibir nuevas propuestas de arquitectos y estudios de arquitecturas en la segunda fase.

Lo que ha sucedido en esta edición del Concurso de Arquitectura con Guadix se había dado previamente en una edición anterior en la localidad de Jaca. Pero eso no puede considerarse un fracaso sino una garantía de la calidad de este premio, dispuesto a distinguir solo aquellos proyectos que reúnan la calidad y la excelencia requeridas.