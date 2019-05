El portavoz del Equipo de Gobierno lamenta que no se haya culminado el proceso comprometido de remodelación de la Avenida Buenos Aires En su opinión, ha existido en este caso una voluntad política manifiesta de no querer aprobarlo, aunque el proyecto ya estaba comprometido y presupuestado y se encontraba tan solo a falta de la firma del convenio específico JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 21 mayo 2019, 18:12

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, ha comparecido hoy martes 21 de mayo ante los medios de comunicación para dar respuesta a las últimas declaraciones de la consejera de Fomento en su visita a Guadix con respecto a la Avenida Buenos Aires. En su opinión, ha existido en este caso una voluntad política manifiesta de no querer aprobarlo, aunque el proyecto ya estaba comprometido y presupuestado y se encontraba tan solo a falta de la firma del convenio específico. El portavoz ha lamentado además que la consejera incumpliera su compromiso de dar respuesta en una semana y ha asegurado que «la alcaldesa no miente. El proceso está parado por motivos electorales». «Así no se hace Guadix. La lealtad con Guadix es reivindicar», ha añadido.

Gómez Vidal ha iniciado su intervención recordando que durante esta legislatura se acuñó como saludo de bienvenida a los cargos públicos del Gobierno de Andalucía que venían a la ciudad el siguiente: «Buenos Aires». Era una forma de simbolizar esa prioridad que se ha dado a este asunto; puesto que, tal y como ha señalado el portavoz, «la política tiene sentido cuando de verdad nos dedicamos a solucionar los problemas de la gente».

En su opinión, el cambio de Gobierno en Andalucía ha frenado dos temas importantes para la ciudad: los planes de empleo y la citada remodelación de la Avenida Buenos Aires. «Faltaba culminar el proceso y firmar ese convenio específico cuyo borrador estaba ya en otoño de 2018», ha insistido. Y ha recordado paso por paso todo el proceso seguido por la alcaldesa accitana hasta conseguir el compromiso de la entonces Presidenta de la Junta en San Telmo, así como hasta acordar a continuación con el entonces consejero de Fomento una aportación al 80-20 (80% la Junta, 20% el Ayuntamiento, frente al 60-40 anterior). Ha recordado asimismo que el proyecto se hizo de forma participada con los vecinos, incluyendo sus aportaciones.

«El convenio se atascó porque se han antepuesto intereses electorales a los de Guadix. Hoy tendríamos que estar con un concurso para acometer la primera fase de la Avenida hasta el IES Acci y tendríamos que estar ya firmando el proyecto de la segunda fase hasta el paso a nivel de este acuerdo en tres fases que terminaba con la salida hacia la A-92», ha concluido.