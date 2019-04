El portavoz del Equipo de Gobierno insiste en que existe el compromiso de financiación firmado para la Avenida de Buenos Aires Aclara al principal grupo de la oposición que las retenciones de crédito se hacen cuando se licitan las obras, algo que se hará en cuanto se formalice el convenio específico JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 1 abril 2019, 18:51

Hoy lunes 1 de abril, tras tres meses de la petición de la misma, se ha fijado una reunión en Granada entre la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguan, y los portavoces de los grupos municipales con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Un encuentro al que, según ha anunciado esta mañana el portavoz del Equipo de Gobierno, Manuel Gómez Vidal, se acude con lealtad a Guadix para reclamar que se cumpla el compromiso existente «ya que existe un convenio suscrito para ello».

Por ello, el portavoz ha lamentado las declaraciones del portavoz del principal grupo de la oposición el pasado viernes afirmando que no existía retención de crédito. «Las retenciones de crédito se hacen cuando se licitan las obras, algo que se hará en cuanto se formalice el convenio específico, que es lo que estamos reclamando», ha apuntado. Y ha añadido que por eso no entiende esas declaraciones previas a la reunión, «a no ser que se pusiera la venda para que hoy nos tiren la piedra».

Manuel Gómez Vidal ha hecho un repaso histórico del proceso que llevó a la recuperación, por parte de la alcaldía de Guadix, de este compromiso para la remodelación de la Avenida Buenos Aires. «El 7 de septiembre de 2017 se asume el compromiso de redactar los proyectos y se determina que la remodelación se acometerá en tres fases. Para ello, se asume también que habrá que firmar la adenda al convenio del año 2000. Como consecuencia de ese compromiso, el consejero de Fomento vino a Guadix en febrero de 2018 y firmó la adenda, que es un convenio, un compromiso con vinculación jurídica y no una declaración de intenciones como ahora dicen», ha explicado el portavoz.

Ha insistido por tanto en que lo que se vino a firmar ese febrero de 2018 fue el compromiso de financiación, «que además peleamos para que fuera al 80% la Junta y 20% el Ayuntamiento, como antes». Después se redactaron los proyectos por parte de la Junta, se compartieron con los vecinos, se modificaron y se aprobaron. «Tocaba entonces el convenio específico, cuyo borrador se envió el 2 de noviembre, y en el que se especifica al céntimo los costes y el total de la inversión», ha explicado, al tiempo que ha dado lectura al apartado específico de los presupuestos en los que se contemplan los recursos para hacerlo.

«Se trata de partidas autofinanciadas que no necesitan aprobación de un nuevo presupuesto. Están solo a falta de que se ponga en marcha la licitación. Pero mientras no se apruebe el convenio específico no se puede iniciar el proceso público. Por eso lo que hacen es enredar para justificar la dilación del Gobierno Andaluz en resolverlo. El portavoz del PP tiene un papelón, por no sabe cómo funciona la administración autonómica; y porque me da la impresión de que están cambiando las prioridades. ¿Es que si no gobiernan no hacemos Buenos Aires? ¿O no hacemos Buenos Aires porque no gobiernan?», se preguntaba esta mañana el portavoz.

Manuel Gómez Vidal he terminado su intervención insistiendo en que, afortunadamente, los compromisos ya están contraídos. Y que es por tanto una cuestión de voluntad, por lo que ha solicitado «que no nos mareen más». «Lo que ya empezamos y está suscrito, porque hay un convenio, se tiene que terminar», ha asegurado.

El portavoz ha hecho referencia también a las calles Castaño y Herradura y al Almorejo, sobre los que ya existe un proyecto hecho y supervisado y para los que en el presupuesto se contemplan los recursos para hacerlos. «No puede afirmar el portavoz del principal grupo de la oposición que engañamos, porque ambas cosas se harán como consecuencia del trabajo que hemos realizado para ello».