Marifran Carazo se compromete a incluir una partida económica para la reforma de la Avenida Buenos Aires en los próximos presupuestos de la Junta El candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, ha reclamado a Marifran Carazo que haga realidad la reforma de la Avenida Buenos Aires «porque los accitanos ya estamos cansados de las reiteradas mentiras e incumplimientos de los socialistas durante estos últimos años, tanto a nivel local como autonómico» IDEAL GUADIX Lunes, 20 mayo 2019, 19:07

La Consejera de Fomento, Marifran Carazo, en su condición de representante provincial del Partido Popular, se desplazó en la tarde del viernes hasta Guadix, junto con el delegado de Fomento y Cultura, Antonio Granados, para mostrar su apoyo a la candidatura de Jesús Lorente a la alcaldía de Guadix, y comprometerse públicamente a impulsar y desbloquear el proyecto de reforma de la Avenida Buenos Aires, asegurando que en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía habrá una partida económica concreta para este proyecto, «una muestra indudable del compromiso firme del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía con Guadix, tras años de ninguneos y mentiras de los socialistas».

Este compromiso llegó tras la petición del candidato a la alcaldía de Guadix, Jesús Lorente, que reclamó a la Consejera que «no engañe a los accitanos como han hecho durante todos estos años los socialistas, y especialmente en estos últimos meses la alcaldesa de Guadix, cuando aseguraba que las obras de la Avenida Buenos Aires iban a realizarse y ella sabía que no iba a ser así». Y es que tal y como ha afirmado Lorente «Guadix es mi prioridad y siempre voy a ser leal a mi ciudad, en lo bueno y en lo malo, por encima de cualquier otra cosa, defendiendo los intereses de mi ciudad a toda costa y nunca engañando a mis vecinos, como han hecho los socialistas. Y la reforma de la Avenida Buenos Aires es una de mis principales preocupaciones, pero estoy tranquilo porque sé que el gobierno de la Junta del Partido Popular lo llevará a cabo».

En este sentido Marifran Carazo ha querido informar a la ciudadanía de primera mano sobre la situación en la que se encontraron el proyecto de reforma de la Avenida Buenos Aires cuando formaron gobierno en la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero. Una situación que ha calificado de «preocupante» y que «el partido socialista en más de diez años, pese a las continuas promesas, firmas de convenio y reiteradas fotos, ha sido incapaz de solucionar». Así, ha lamentado que el anterior consejero de Fomento del partido socialista viniese a Guadix en febrero de 2018 a decir que las obras de las avenida comenzarían en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando no se había firmado el convenio específico, requisito fundamental para el comienzo de las mismas, y que para ello se necesitaba que el proyecto de la actuación estuviese finalizado, algo que no ocurrió hasta el mes de julio.

«Quiero hacer especial hincapié en que no solo la alcaldesa de Guadix se ha preocupado por este asunto, sino que Jesús Lorente y yo misma desde el primer momento, me interesé por ver en qué situación se encontraba el proyecto. Y lo primero que vimos fue que no sólo no había convenio específico, que ni tan siquiera estaba redactado, sino que este asunto estaba atascado en los servicios jurídicos de la Consejería», explica Carazo que añade que el proyecto presenta complicaciones tanto técnicas como jurídicas y que no contaba con ninguna financiación económica tal y como se especifica en el informe emitido por la Directora General de Infraestructuras, una persona que ostenta este cargo desde hace tiempo. «Lamento que la alcaldesa se sienta engañada por su propio partido, pero la realidad es que no había convenio especifico redactado, ni firma, ni consignación presupuestaria destinada a esta obra y de eso no puede culpar al Partido popular por mucho que lo intente», afirma Carazo.

Ante esta situación la consejera explicó que se está trabajando intensamente para «desenmarañar» este proyecto, porque desde que se firmó el convenio marco las normas han cambiado. «Pero estamos trabajando con la mayor voluntad con el gabinete jurídico para encontrar una solución lo más rápida posible y dar respuesta a esta demanda tan importante de Guadix», afirma Marifran Carazo y como muestra de la firme intención de ejecutar esta actuación que tiene el nuevo gobierno de la Junta aseguró que en los próximos presupuestos autonómicos habrá una partida económica concreta para este proyecto.

Para finalizar, el candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular Jesús Lorente, ha valorado muy positivamente el compromiso adoptado con Guadix por la Consejera de Fomento y el Delegado Provincial. «Si nosotros gobernamos trabajaremos intensamente con nuestros compañeros de la Junta de Andalucía para que la reforma de la Avenida Buenos Aires sea una realidad de una vez por todas. Pero lo que nunca haremos es crear falsas expectativas y jugar con la ilusiones de los accitanos y accitanas como han hecho los socialistas».

VÍA: PP de Guadix