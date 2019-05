Jesús Lorente propone actuaciones integrales de mejora en varias zonas clave de Guadix y sus anejos El candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, ha hecho un llamamiento al voto útil para los populares y así poder revertir la inercia decadente en la que el gobierno socialista ha sumido a Guadix IDEAL GUADIX Jueves, 23 mayo 2019, 17:47

«Guadix no está para experimentos, necesita gobernantes con experiencia en la gestión que sepan afrontar la situación tan delicada en la que está sumida la ciudad por culpa del PSOE. Se presentan a la elecciones siete formaciones políticas, pero es el Partido Popular el único que cuenta con personas experimentadas en la gestión municipal, bien porque han sido concejales o porque han estado muy ligadas a ella. Por lo tanto hago un llamamiento al voto útil al Partido Popular para poder revertir la inercia decadente en la que el gobierno socialista ha sumido a Guadix», así de contundente se ha mostrado el candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, en la presentación de sus propuestas para los barrios y anejos de Guadix que ha tenido lugar en el Barrio Latino.

Y es que tal y como ha puesto de manifiesto Jesús Lorente, este barrio es el mejor ejemplo de la situación de abandono en la que se encuentra Guadix por la pésima gestión de mantenimiento llevada a cabo durante esta legislatura por los socialistas. «En cuatro años no han sido capaces de llevar a cabo actuaciones tan importantes como la del Barrio Latino, Castaño y Herradura o la Avenida Buenos Aires, pese a prometerlas durante todo el tiempo. Pero es que la alcaldesa de Guadix y su equipo de gobierno socialista no ha sido tampoco capaz de llevar a cabo las actuaciones básicas de mantenimiento que reclaman los barrios. El resultado es una ciudad abandonada, con numerosas necesidades de mejora en sus barrios, con las zonas ajardinadas descuidadas, etc.. . Desde el Partido Popular nos comprometemos a cambiar esta imagen de inmediato, cuidando nuestros barrios y anejos para garantizar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y que Guadix sea una ciudad acogedora», explica el candidato popular.

El miembro de la candidatura de Jesús Lorente, Joaquín Onieva, ha sido el encargado de desgranar algunas de las actuaciones más importantes contempladas en el programa electoral del Partido Popular «que son fruto de cuatro años de trabajo, ya que muchas propuestas de actuación en los barrios las hemos presentado en pleno en forma de moción y, pese a ser aprobadas por unanimidad, han quedado olvidadas en el cajón de los socialistas», señala Onieva que añade «las calles y barrios de Guadix y sus anejos necesitan un mantenimiento constante y actuaciones que contribuyan al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos que en ellos habitan, garantizando la mejora de sus infraestructuras, la limpieza y la iluminación»

Entre las actuación más destacadas recogidas en el programa electoral está la realización de forma inmediata de las obras del Barrio Latino y Castaño y Herradura, la reforma de la Avenida Buenos Aires, que ya cuenta con el compromiso de la Consejera de Fomento de incluir una partida económica para este año, la puesta en marcha de un Plan de Choque de Limpieza en todos los barrios y zonas ajardinadas de la ciudad y anejos en los primeros meses de legislatura o el cambio de luminarias del alumbrado público para implantar un Sistema Integral de Bajo Consumo, con mayor eficiencia energética y así ahorrar hasta el cincuenta por ciento del gasto en electricidad, así como actuaciones de mantenimiento y mejora de todos los barrios de Guadix y sus anejos.

Como proyectos singulares se llevará a cabo la reforma integral de la Carrera de las Cruces, mejorando las infraestructuras soterradas, el alumbrado público, dotando de mayores espacios peatonales, renovando el pavimento, reorganizando el tráfico y solucionando los problemas de inundaciones, la reforma integral de la calle Arrecife y Solana de Santa Ana, la construcción de un aparcamiento para autobuses turísticos en el barrio de Fátima o una reforma integral en la Calle Bovedilla, Plaza Pedro de Mendoza y alrededores, donde se propone una reordenación del tráfico bastante ambiciosa.

«Guadix no puede permitirse otros cuatro años como estos, tanto por la falta de mantenimiento de nuestros barrios y anejos como por la situación económica que atraviesa y la falta de oportunidades que sufren nuestros jóvenes. Guadix necesita un desarrollo en todos sus ámbitos, necesita crecer y necesita garantizarle el futuro a nuestros hijos. Por eso Guadix necesita un gobierno sólido, experimentado, con gente formada que sea capaz de hacer frente a la situación tan crítica que atraviesa. Y la candidatura del Partido Popular es quien está más preparada para revertir esta situación y es garantía de eficacia. Por eso pido a la ciudadanía que vote con conciencia y responsabilidad para que entre todos podamos abrir Guadix al desarrollo», finaliza Jesús Lorente, candidato a la alcaldía de Guadix.

VÍA: PP de Guadix