Jesús Lorente presenta su programa electoral elaborado durante cuatro años de intenso trabajo

El candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, explica que el programa de mano incluye una serie de pictogramas para facilitar su comprensión a las personas con capacidades diferentes

La candidatura del Partido Popular, encabezada por su candidato a la alcaldía de Guadix, Jesús Lorente, ha presentado su programa electoral con el que concurre a estas elecciones municipales, basado en cuatro años de duro trabajo del grupo municipal y con aportaciones de todos los miembros de la candidatura y diversos sectores de la sociedad. «No en vano en esta legislatura que termina hemos presentado más de 65 iniciativas en pleno que el equipo de gobierno socialista no ha sido capaz de llevar a cabo y que nosotros nos comprometemos a llevarlas a cabo», ha afirmado Jesús Lorente, y ha remarcado que «se trata de un contrato en firme que establecemos con la ciudadanía de Guadix para los próximos cuatro años si nos dan su confianza para que formemos gobierno».

El programa lo componen nueve bloques temáticos con más de 200 propuestas, e incluye una serie de pictogramas para facilitar su comprensión a las personas con capacidades diferentes. Es por ello que la candidatura popular ha elegido la Asociación San José para presentarlo, reconociendo así la gran labor que realiza, todo un ejemplo de integración y desarrollo personal de sus residentes. «Es un programa que incluye ilusión, esperanza y muchas ganas de poner a la ciudad donde se merece, con iniciativas realistas que nacen de la experiencia de gestión de muchos compañeros y compañeras», explica el candidato popular.

Jesús Lorente ha lamentado que la alcaldesa de Guadix y candidata del PSOE no esté realizando un balance de los cumplimientos de su programa electoral con el que concurrió a las municipales de 2015, demostrando el grado de cumplimiento de sus propuestas. «Pero vemos que no lo hacen, quizá porque saben que el grado de cumplimiento de sus promesas electorales es muy pobre. Y como ejemplo podemos poner que no han sido capaces de abrir el Centro Deportivo Urbano, que no han hecho nada para instalar una residencia de mayores en Guadix o que la reforma de la avenida Buenos Aires tampoco la han llevado a cabo. Y así un montón de incumplimientos electorales de los que iremos dando cuenta estos días».

«Para nosotros nuestro programa electoral es un contrato en firme establecido entre el Partido Popular y la ciudadanía de Guadix. Es por ello que nos comprometemos a que todo lo que recogemos en el programa lo vamos a hacer, porque son propuestas realistas y sensatas, sin incluir ninguna utopía imposible de llevar a cabo que al final genera frustración entre los vecinos y vecinas de Guadix», finaliza Jesús Lorente, candidato a la alcaldía de Guadix.

Pueden descargarse el programa electoral en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1yderKRhsf6QBUVJ5EHsddGGvHHaFhEeB/view?fbclid=IwAR3XcY7Z7kejWfksf7OZhkgk5p6wopiE27flaXFfTJmCXqauSMDeC5UgICk

Vía:PP de Guadix