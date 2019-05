Jesús Lorente impulsará una gestión municipal mucho más ágil y eficiente para el ciudadano Tal y como explica el candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, «el caos y el despropósito ha sido la tónica habitual de estos cuatro años de gobierno socialista en la gestión del Ayuntamiento de Guadix» IDEAL GUADIX Sábado, 18 mayo 2019, 09:50

«La función principal de un Ayuntamiento debe ser dar respuesta a sus vecinos de forma rápida y eficaz, de manera que siempre reciban la mejor de las atenciones por parte de sus dirigentes y al mismo tiempo desarrollar un sistema telemático para facilitar las gestiones a los ciudadanos », así define el candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, Jesús Lorente, el modelo de gestión municipal que quiere implantar en el Ayuntamiento de Guadix si los accitanos y accitanas lo eligen alcalde el próximo 26 de mayo.

Un modelo radicalmente opuesto a la gestión municipal que ha desarrollado el partido socialista durante esta última legislatura, que no ha sido capaz de cubrir las vacantes de personal que se han ido produciendo, lo cual ha conllevado diversos problemas para el Ayuntamiento «pese al gran esfuerzo que los trabajadores municipales han llevado a cabo durante estos cuatros años que, sin apenas recursos humanos, han trabajado a destajo para que la administración no se paralizara», afirma Jesús Lorente. Esta ausencia de personal ha sido significativa, por ejemplo, en el área de económica, donde ha habido momentos de la legislatura que tan sólo contaba con dos trabajadores, lo cual ha llevado a que el pago a los proveedores del Ayuntamiento se sitúe en 90 días, cuando debería estar en 30 días como marca la Ley. O la ausencia de efectivos en la Policía Local, actualmente con diez plazas vacantes y que los socialistas no han sido capaces de cubrir pese a estar contempladas económicamente en el presupuesto municipal. Esta situación supone incluso el riesgo de que la Policía no tenga efectivos suficientes para patrullar por las noches.

«Nuestro objetivo fundamental si formamos gobierno es recuperar la autoestima de los trabajadores municipales, cubrir las plazas vacantes, para que al Ayuntamiento de Guadix tenga los recursos humanos necesarios y dar respuesta de forma rápida y eficaz a las necesidades de los accitanos y accitanas. Para ello contemplamos una batería de medidas en nuestro programa electoral destinadas a tal fin, como la resolución de forma rápida de los trámites administrativos», asegura Jesús Lorente. También se dotará a los voluntarios de Protección Civil de los recursos y espacios necesarios (materiales, partida presupuestaria específica, renovación progresiva de los vehículos, un espacio digno) para el desempeño de la gran labor altruista que realizan.

Por otro lado, el candidato popular quiere un ayuntamiento de puertas abiertas y transparente, donde todos los vecinos tengan acceso inmediato a los diferentes concejales y se pondrá en marcha un Buzón de Sugerencias para que el ciudadano plantee las pequeñas mejoras que necesitan sus barrios, con el objetivo de subsanarlas en un plazo máximo de cinco días. Otro de los aspectos fundamentales que propone Jesús Lorente es adaptar el Ayuntamiento a las nuevas tecnologías, convirtiendo la página web municipal en una herramienta eficaz y útil para el ciudadano, donde se puedan realizar gestiones administrativas a través de ella, y con puntos de acceso gratuito a Internet y Red Wifi gratuita en la Plaza de la Constitución.

«Es fundamental que el Ayuntamiento de Guadix adecue su personal a las demandas que nos están transmitiendo todos los vecinos y vecinas de Guadix, y desde el punto de vista telemático facilitar las tramitaciones administrativas a los ciudadanos. Por eso pido a los vecinos y vecinas de Guadix que voten al Partido Popular para recuperar lo que este Ayuntamiento fue en su día, un fiel reflejo del dinamismo que tuvo Guadix en pasadas legislaturas y que se ha perdido en estos cuatro últimos años», finaliza Jesús Lorente, candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular.