Jesús Lorente, candidato del Partido Popular, presenta su equipo integrado por personas comprometidas con Guadix

El candidato popular, Jesús Lorente, también ha presentado el lema de su campaña: «Abramos Guadix, para gobernar contigo», donde recoge cual va a ser su principal objetivo si los ciudadanos le dan su confianza, un Guadix abierto a todo el mundo, próspero y donde solucionar las necesidades de los accitanos es la principal finalidad

«Este es mi equipo, una candidatura transversal formada por un grupo de accitanos y accitanas comprometidos con Guadix, sobradamente preparados y con muchas ganas de trabajar para conseguir un Guadix próspero donde nuestros hijos e hijas tengan un futuro garantizado», así presentaba Jesús Lorente, candidato a la alcaldía de Guadix por el Partido Popular, a los integrantes de su lista que concurrirá a las próximas elecciones municipales en un acto celebrado el pasado jueves con gran asistencia de público, donde contó con el respaldo de los ex alcaldes accitanos Santiago Pérez López y José Antonio González Alcalá.

La candidatura es la siguiente:

1.- Jesús Lorente Fernández

2.- Encarni Pérez Rodríguez

3.- Joaquín Onieva Sedano

4.- Encarnación de la Cruz Molero Carmona

5.- Gumersindo Carlos Fernández Casas

6.- Jesús Emilio Samaniego Lara

7.- Ana Martínez Romero

8.- Raúl Navarro Raya

9.- Sofía Irene Aparicio Travé

10.- Jaime López Ariza

11.- Priscila Galindo Amezcua

12.- Rubén Jesús Lechuga López

13.- Rut María Sánchez Sázquez

14.- Javier Martínez Rodríguez

15.- Yéssica Sierra Vega

16.- José Diego López Osorio

17.- María del Carmen Alcalá González

Suplentes

1.- Laura Serrano Cruz

2.- Jesús Carmelo García Jiménez

3.- Patricia Angustias Poyatos Romero

Jesús Lorente también presentó el lema de su campaña «Abramos Guadix, para gobernar contigo», que marca cual va a ser el modelo de ciudad que propone si los ciudadanos le dan su confianza para gobernar la próxima legislatura. «Queremos un Guadix abierto en el Ayuntamiento, donde los vecinos se sientan atendidos y encuentren soluciones a sus problemas de forma rápida. Un Guadix abierto a la instalación de empresas, ya que durante esta legislatura que termina ninguna se ha instalado en Guadix. Un Guadix abierto al desarrollo, tras cuatro años de involución por culpa del partido socialista. Un Guadix abierto al turismo, a las reformas en los barrios, a acometer grandes proyectos, etc... . En definitiva un Guadix abierto al ciudadano, que se sienta representado y atendido y que se implique con el desarrollo de Guadix, por eso nosotros proponemos que ABRAMOS GUADIX, PARA GOBERNAR CONTIGO», asegura el candidato popular.

Durante el acto también tomaron la palabra los ex alcaldes accitanos, Santiago Pérez López y José Antonio González Alcalá, que mostraron su apoyo a la candidatura de Jesús Lorente y recordaron que en las legislaturas que gobernó el Partido Popular, Guadix cambió y el progreso de la ciudad fue una realidad «en contra de estos cuatros años de gobierno socialista donde la involución es un hecho palpable. Por eso es necesario el cambio, porque Guadix tiene mucho potencial y Jesús Lorente la capacidad necesaria para volver a recuperar a nuestra ciudad del ostracismo de estos cuatro años de gobierno socialista».

El candidato a la alcaldía de Guadix, Jesús Lorente, hizo un repaso por la nefasta gestión de estos cuatro años de gobierno socialista, donde se han perdido subvenciones, no han sido capaces de poner en marcha proyectos, y ni tan siquiera poner en marcha aquellos finalizados en la anterior legislatura por el Partido Popular.

En este sentido recordó la situación económica del Ayuntamiento de Guadix, donde desveló que a consecuencia de la pésima gestión de la alcaldesa y su gobierno, no se podrán invertir en proyectos para la ciudad 1.400.000 euros de superávit del cierre del presupuesto de 2018, al no cumplir con una de las normas que marca la Ley para que pueda ser invertida en proyectos para Guadix. «Eso significa que por la mala gestión del gobierno socialista, se tendrá que destinar esa gran cantidad a reducir deuda, en vez de poder llevar a cabo las reformas tan necesarias y demandadas por la ciudadanía en los diferentes barrios de la ciudad». Lorente recordó que no es la primera vez que pasa, ya que en la liquidación del presupuesto de 2017, tampoco se pudo utilizar en la ciudad el superávit de más 300.000 euros. Y todo debido a que los socialistas no cumplen con el periodo marcado por Ley para el pago a sus proveedores, establecido en 30 días desde la aprobación de la factura, y que los socialistas lo tienen establecido en casi 90 días, «lo que es un claro ejemplo de la falta de respeto de la alcaldesa de Guadix hacia los proveedores, que cobran sus facturas tarde y mal».

La apertura del Centro Deportivo Urbano, que alberga la tan demandada piscina cubierta, centró buena parte del discurso de Jesús Lorente, que puso de manifiesto la incapacidad de la alcaldesa de Guadix de abrirla durante esta legislatura «pese a que recepcionaron las obras el 3 de mayo de 2017, es decir, lleva 738 días cerrada y ya muestra evidentes señales de deterioro, tal y como desvelamos hace más de un año. Y siempre intentan justificar su propia incapacidad echando la culpa al Partido Popular de todos los males de la ciudad, en muchos casos inventándose las cosas, como ocurrió con el famoso traspapeleo de la alcaldesa de una notificación donde se le requería al Ayuntamiento la devolución de 300.000 del anticipo de una subvención. Y fuimos nosotros los que tuvimos que decirles como debían presentar el recurso para que no se produjera esta devolución. Por eso les digo a los accitanos y accitanas que si el Partido Popular gobierna la próxima legislatura, tendrán abierta su piscina cubierta a los pocos meses de formar gobierno».

Las prometidas y tan necesarias obras de reforma integral del Barrio Latino también fueron mencionados en la intervención de Jesús Lorente. «Los vecinos llevan soportando promesas de los socialistas durante toda la legislatura y al final lo único cierto es que no han sido capaces de llevar a cabo esta actuación que el Partido Popular dejó encauzada en la anterior legislatura. Es más la pésima gestión de los fondos con los que se debe sufragar esta obra, más de 400.000 euros, puede que se pierdan si no se comienza antes de octubre. Pero yo les digo a los vecinos del barrio que no se preocupen, que si el Partido Popular gobierna, las obras comenzarán de forma inmediata en cuanto tomemos posesión del cargo», se comprometía Lorente.

El candidato popular lamentó las reiteradas mentiras de la alcaldesa de Guadix en torno a la reforma de avenida Buenos Aires. «El entonces consejero socialista de Fomento, Felipe López, firmó en febrero de 2018 una adenda al convenio marco para la reforma de esta avenida, y a falta de la firma del convenio específico, que nunca llegó, aseguraba públicamente que las obras comenzarían en septiembre de 2018. Nunca comenzaron. Pero es que cuando el Partido Popular formó gobierno en la Junta de Andalucía, allá por febrero de 2019, descubrieron que no había ningún fondo destinado por los socialistas para la reforma de la avenida, tal y como atestiguaba en un informe la Directora General de Infraestructuras, una persona que formaba parte del gobierno socialista. Y ahora la alcaldesa vuelve a culpar al Partido popular de su propia incompetencia, y de estar bloqueando esta actuación. Pues yo le digo que, si los ciudadanos nos dan su confianza y gobernamos en Guadix, la avenida Buenos Aires se reformará, que a nadie le quepa la menor duda».

Por último el candidato a la alcaldía, Jesús Lorente, explicó que en los próximos días irá desgranando su programa electoral «muy trabajado, fruto de haber escuchado durante estos cuatro años en la oposición a la ciudadanía, que cuenta con más de doscientas medidas, y donde el desarrollo económico, la lucha contra la despoblación, la mejora de los Servicios Sociales y la mejora de las infraestructuras de Guadix son algunos de los pilares básicos. Un programa ambicioso, con grandes inversiones que supondrá un cambio radical de la inercia involutiva que los socialistas han sumido a nuestra ciudad en los últimos cuatro años. Porque Guadix no está para experimentos, necesita un gobierno con experiencia de gestión y una visión realista que pueda hacer frente al desastre de estos cuatro años de gobierno socialista. Y el Partido Popular cuenta con experiencia en la gestión, un equipo muy preparado que conoce la dinámica de la vida municipal y el cual, si los accitanos y accitanas nos votan, devolverá todo el esplendor que Guadix nunca debió perder».

Vía: PP de Guadix