Guadix suspende por la pandemia las tradicionales luminarias de San Antón y la procesión El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que en las realizadas en lugares privados no se reúnan un número elevado de personas para evitar posibles aglomeraciones.

El Ayuntamiento de Guadix (Granada) ha anunciado este lunes su decisión de suspender las fiestas populares de San Antón que deberían celebrarse este fin de semana, así como la tradicional procesión prevista para el domingo debido a la evolución de la pandemia de la covid-19.

De esta forma, no se convocarán los tradicionales concursos de luminarias y caballerías, ni se realizará la luminaria municipal en la era de San Santón este sábado 15 de enero. Asimismo, el Ayuntamiento de Guadix informa de que no será posible realizar luminarias en lugares públicos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que en las realizadas en lugares privados no se reúnan un número elevado de personas para evitar posibles aglomeraciones.

El domingo 16 de enero, la Hermandad de San Antonio Abad no realizará la tradicional procesión con la imagen de San Antón. La Eucaristía y bendición de los animales se celebrará a las 12,00 horas al aire libre, en la era de San Antón.