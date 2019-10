Guadix se suma a la reivindicación de la España Vaciada y por unas mejores conexiones ferroviarias Concentración en la plaza de la Constitución. / Torcuato Fandila IDEAL GUADIX Viernes, 4 octubre 2019, 20:29

El Ayuntamiento de Guadix se ha sumado esta mañana al paro simbólico de cinco minutos contra la discriminación de la España Vaciada y por el tren, una iniciativa de los colectivos «Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza», «Comarca de Guadix por el Tren», «Mujeres al tren» y «Granada por el tren». Buena parte de la Corporación Municipal han estado presentes en la concentración que ha tenido lugar en la Plaza de las Palomas, a la cual también se ha sumado la diócesis de Guadix con el repique de las campanas de la Catedral de Guadix durante unos minutos.

El Ayuntamiento de Guadix da cumplimiento así a una moción conjunta que se aprobó en el pleno ordinario del mes de septiembre, donde se acordaron los siguientes puntos:

- Reclamar a los poderes públicos un Pacto de Estado con medidas efectivas contra la despoblación, por mayores partidas presupuestarias, mejores servicios públicos e infraestructuras que vertebren los territorios, como el ferrocarril público, social y sostenible.

- Insistir ante el Gobierno de España en la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, solicitando la licitación/adjudicación/ejecución inmediata del estudio informativo de reapertura. También la concreción del tramo Almería-Granada-Antequera en el Corredor Mediterráneo y el mantenimiento de las vías convencionales Granada-Sevilla y Granada-Algeciras como obligaciones de servicio público.

Y es que tal y como se argumenta en la moción, «las comarcas alejadas de los grandes centros de decisión político-económicos, como es el caso de la nuestra, no están vacías sino que han sido «vaciadas» por las malas decisiones gubernamentales durante décadas. Nos han vaciado de población, de recursos, de servicios públicos, de partidas presupuestarias, de infraestructuras imprescindibles como el ferrocarril, de vida… en definitiva. Como reacción a esta situación insostenible, más de un centenar de asociaciones de 23 provincias, a iniciativa de las plataformas ciudadanas «Teruel Existe» y «Soria Ya», llevan a cabo la histórica «Revuelta de la España Vaciada», con más de 100.000 manifestantes en las calles de Madrid. Desde entonces, no se ha cesado de demandar a los poderes públicos la ejecución de medidas urgentes contra los desequilibrios territoriales que ahogan nuestras comarcas y nuestros territorios. Medidas muy urgentes, pero que no llegan».

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha señalado que el Ayuntamiento pretende con el apoyo a este paro de cinco minutos «una mayor atención de la administración nacional, principalmente, pero también de la autonómica, para que pongan en marcha una serie de medidas que favorezcan la creación de oportunidades laborales para nuestros jóvenes y que así puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos».