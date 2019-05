Disponibles en Cultura desde el lunes 13 las invitaciones para la ruta por las ermitas de 'Pasea Guadix'

La edición de este 2019 del ciclo de rutas guiadas por especialistas «Pasea Guadix» continúa el próximo sábado 18 de mayo con la ruta «Ermitas de Guadix» guiada por José María Ortiz Valero, licenciado en Ciencias de la Educación y experto en la materia. Las entradas para esta nueva cita del ciclo de rutas guiadas por especialistas estarán disponibles en el área de Cultura este lunes 13 de mayo desde las once de la mañana.

El sistema de retirada de invitaciones será el mismo que en los paseos anteriores: se podrán retirar un máximo de dos entradas por persona. Igualmente se reservan diez entradas del total para las solicitudes registradas a través de correo electrónico (cultura@guadix.es), para de esta manera poder atender a aquellas personas que no puedan desplazarse en ese horario hasta las dependencias de Cultura. También para las reservas por correo se atenderán únicamente las peticiones realizadas ese mismo lunes a partir de las once por orden de llegada al correo hasta agotarse, y siempre hasta un máximo de dos entradas por cada correo. En aras del buen funcionamiento de este sistema, que se espera que mejore la distribución y el acceso a las entradas, no se podrán realizar reservas por teléfono.

El punto de encuentro de la próxima ruta será, como siempre, la Plaza de la Constitución, desde donde a las seis de la tarde se iniciará un recorrido por las ermitas de San Sebastián, San Antón, San Lázaro y San Torcuato (Face Retama). Tal y como se detalla desde el Centro de Estudios Pedro Suárez, «la cristianización de Guadix a partir de 1489 determinó su organización eclesiástica por parroquia. Junto a ellas fueron surgiendo centros de religiosidad popular en torno a ermitas distribuidas por el cerco exterior de la ciudad, cuyo fuerte arraigo se mantuvo hasta el siglo XX. Entre ellas destaca la ermita dedicada a San Sebastián, cuyo patronazgo correspondía equitativamente al cabildo municipal y al cabildo catedralicio; o la ermita de San Torcuato, en Face Retama, donde según la tradición habría sido sepultado tras su martirio».

Las rutas de Pasea Guadix están diseñadas y guiadas por especialistas del Centro de Estudios Pedro Suárez con la idea de seguir explorando el rico patrimonio de la ciudad desde diferentes perspectivas. Todo ello con el trabajo conjunto de la Diputación de Granada, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix y el propio Centro de Estudios Pedro Suárez.