Disponibles en Cultura desde este lunes las invitaciones para 'Pasea Guadix' La actividad continúa el próximo sábado 13 de abril con la ruta 'Guadix Renacentista' guiada por David García Trigueros JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Sábado, 6 abril 2019, 11:33

La edición de este 2019 del ciclo de rutas guiadas por especialistas «Pasea Guadix» continúa el próximo sábado 13 de abril con la ruta «Guadix Renacentista» guiada por David García Trigueros, Doctorando en Historia del Arte. Las entradas para esta nueva cita de «Pasea Guadix» estarán disponibles en el área de Cultura este lunes 8 de abril desde las once de la mañana.

El sistema de retirada de invitaciones será el mismo que en los paseos anteriores: se podrán retirar un máximo de dos entradas por persona. Igualmente se reservan veinte entradas del total para las solicitudes registradas a través de correo electrónico (cultura@guadix.es), para de esta manera poder atender a aquellas personas que no puedan desplazarse en ese horario hasta las dependencias de Cultura. También para las reservas por correo se atenderán únicamente las peticiones realizadas ese mismo lunes a partir de las once por orden de llegada al correo hasta agotarse, y siempre hasta un máximo de dos entradas por cada correo. En aras del buen funcionamiento de este sistema, que se espera que mejore la distribución y el acceso a las entradas, no se podrán realizar reservas por teléfono.

El punto de encuentro de la próxima ruta será, como siempre, la Plaza de la Constitución, desde donde a las seis de la tarde se iniciará un recorrido por Plaza de las Constitución, Catedral, Palacio de Villalegre, Barrio Latino e Iglesia de San Miguel. Tal y como se detalla desde el Centro de Estudios Pedro Suárez, «la fuerte impronta institucional de la ciudad de Guadix, junto con la proximidad del castillo-palacio de La Calahorra y la llegada de Diego de Siloé, permitió la introducción de formas alternativas a la construcción de tradición mudéjar. El uso masivo de la piedra de cantería y la aplicación de elementos decorativos italianizantes en algunos edificios civiles y religiosos de la ciudad permitió la entrada del Renacimiento en la urbe como elemento de prestigio».

Las rutas de Pasea Guadix están diseñadas y guiadas por especialistas del Centro de Estudios Pedro Suárez con la idea de seguir explorando el rico patrimonio de la ciudad desde diferentes perspectivas. Todo ello con el trabajo conjunto de la Diputación de Granada, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix y el propio Centro de Estudios Pedro Suárez. A lo largo de 2019 se propone una ruta por mes, a excepción del mes de diciembre en el que se han programado dos.