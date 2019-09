La Diputación de Granada invierte 28.000 euros para evitar inundaciones Intersección de la Cañada de los Perales y la Carrera de las Cruces. / IDEAL GUADIX El PSOE de Guadix se felicita por el cumplimiento de este compromiso adquiero por la Diputación de Granada siendo alcaldesa Inmaculada Olea IDEAL GUADIX Sábado, 21 septiembre 2019, 11:05

La Diputación de Granada cumple con la ciudad Guadix gracias a una ayuda directa de Presidencia que asciende a 28.000 euros y que permitirá acometer las obras que eviten inundaciones en el Barranco Armero, Cañada de Los Perales y Carrera de las Cruces. El compromiso lo adquirió personalmente el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, tras visitar el 10 de octubre de 2018 la zona afectada por una tromba de agua. En esa visita estuvo acompañado por la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la que era alcaldesa Guadix, Inmaculada Olea.

Inmaculada Olea se ha felicitado por esta subvención, con la que «la institución provincial da respuesta a la solicitud que tramitó el gobierno municipal gobernado por los socialistas tras la realización de un diagnóstico previo y una memoria valorada de intervención redactada por el arquitecto municipal, Alejandro Petrel». Los socialistas recuerdan que la solicitud de cooperación económica se presentó en los primeros meses de este año, por el gobierno local gobernado por el PSOE y que así lo presentó y anunció el pasado mes de junio el concejal socialista Iván López Ariza.

La inversión total asciende a 30.000 euros, procedentes de una subvención extraordinaria de la Diputación provincial de Granada por importe de 28.000 euros y del Ayuntamiento, que debe aportar los 2.000 euros restantes.

Las obras deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre y, según ha anunciado el Ayuntamiento, se iniciarán de manera inminente. El PSOE de Guadix ha mostrado su sorpresa porque no se hayan iniciado antes, ya que «desde el mes de junio el dinero está depositado en las cuentas del Ayuntamiento», recuerda la portavoz socialista Inmaculada Olea. Según la portavoz socialista «podrían haberse empezado en periodo estival, en julio, máxime cuando hemos tenido alerta amarilla semanas atrás en nuestra zona, con lo que ello supone de soportar un riesgo innecesario para decenas de accitanos».

La portavoz socialista ha manifestado su deseo de que la tardanza no se deba a «la desidia, dejadez o por intentar jugar al despiste y apuntarse el tanto de esta inversión que sin duda es una herencia del Partido Socialista». Olea ha recordado que «en política no todo vale y hay que velar siempre por no poner en peligro la seguridad de los vecinos y de sus viviendas ante la posible llegada de inundaciones». «Por suerte, no ha ocurrido nada y no tenemos que lamentar desgracias personales o materiales», se felicitó la portavoz socialista.

La intervención en datos

La propuesta incluye dos intervenciones en Barranco Armero y dos en la zona conocida como La Tabicona (la intersección de Cañada de los Perales y Carrera de las Cruces) . En la zona inicial de la Rambla del Almorejo se realizarán dos resaltos que conduzcan el agua hacia el cauce natural de la rambla.

Actualmente la rambla acumula gran cantidad de vegetación, árboles caídos, depósito de sedimentos y material de arrastre, lo que afecta al encauzamiento. Ello hace que la sección de la misma se reduzca de manera muy considerable y no tenga la capacidad hidráulica necesaria y que obligan a adoptar medidas.

Otro de los puntos críticos es la intersección de la Cañada de los Perales con la Carrera de las Cruces ya que es el punto donde se recogen todas las pluviales del Barrio de las Cuevas -un caudal bastante elevado debido a las fuertes pendientes que presenta esta zona de Guadix- y que van a parar al encauzamiento de la Rambla del Almorejo situado al principio de la Huerta Milla.

En las últimas inundaciones, se pudo comprobar por los técnicos la baja capacidad de absorción de esta zona debido la obstrucción que presenta la Rambla del Almorejo. Por tanto. Para revertir la situación se llevará a cabo la eliminación de la obstrucción que presenta la rambla y se aumentará la sección de los imbornales en la intersección.

Por otro lado la rambla del Almorejo presenta zonas canalizadas y otras que se encuentran a cielo abierto. En la zona de la Huerta Milla, hay una parte de la rambla que se encuentra canalizada. La inspección pudo comprobar que laparte superior de la canalización se encuentra en mal estado, lo cual puede provocar caídas o accidentes, ya que es una parte donde se transita peatonalmente y, por tanto, se llevará a cabo su eliminación.