Diezma se despide de su paisano Eusebio Javier Exterior de la iglesia de Diezma durante el sepelio de ayer. / J. J. Pérez La catedral de Guadix acogerá hoy el funeral de José Antonio Contreras, fallecido ayer en Sevilla J. J. PÉREZ DIEZMA Domingo, 29 septiembre 2019, 02:23

El primero de los fallecidos en el accidente de la pirotecnia del pasado viernes en Guadix recibió ayer sepultura. La capilla ardiente de Eusebio Javier Fernández quedó instalada desde poco antes del mediodía de ayer sábado en el Ayuntamiento de Diezma. Poco antes de las siete de la tarde, partió la comitiva fúnebre camino de la iglesia de la localidad, donde se iba a celebrar la misa funeral en la que despedir a su paisano. Diezma se despedía de un paisano muy querido, al que definían como un hombre «noble, trabajador y de espíritu jovial». Tanto que tenía previsto ser mayordomo en las próximas fiestas de San Blas.

La nave de la iglesia se quedó pequeña para albergar a tantas personas como querían estar presentes en el último adiós. Las puertas de la iglesia quedaron abiertas para que más personas pudieran seguir la celebración desde el cancel de la iglesia. No obstante, también fueron muchos vecinos los que no pudieron entrar al interior del templo y esperaron al término de la misma en la plaza de la iglesia. La misa la ofició el párroco de la localidad, Pablo Rodríguez Cantos, quien trató de transmitir palabras de consuelo a la familia del fallecido. También quisieron acompañarles en ese momento numerosas autoridades de la provincia. Hasta Diezma se acercó la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, la diputada provincial Adela Álvarez y alcaldes de la comarca, como el de Guadix, Jesús Lorente, o el de Benalúa, Manuel Martínez, además de varios concejales de los ayuntamientos de la comarca.

Pero el apetito asesino de la pólvora no se conformó con la vida de Javier y la madrugada de este sábado se cobró la vida de su compañero de trabajo, José Antonio Contreras. José Antonio falleció en Sevilla a la 1:45 de la madrugada. Había sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío, aunque nada se pudo hacer por él.

La localidad de La Peza, de donde era natural, a las 13:30 horas decretó tres días de luto oficial. Las banderas del Ayuntamiento de la localidad peceña ondearon desde ese momento a media asta en señal de duelo. La alcaldesa de la localidad, Celia Santiago, lamentaba que José Antonio «nos ha dejado para siempre; ya no podrá venir estas fiestas de octubre a La Peza a tirar el chupinazo, ya no podrá regalarle al pueblo los cohetes , ya no vendrá a regalar e iluminar con los festivales de luz y color la cena de nuestros mayores... No puede haber pena más grande».

Hoy a las once de la mañana

La catedral accitana será el lugar donde se celebren las exequias por José Antonio. El funeral se celebrará hoy domingo, a las 11 de la mañana, y estará presidido por el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco. Fue el propio obispo accitano quien ofreció a las familias la posibilidad de celebrar los funerales en la catedral accitana.

La noticia del fallecimiento de José Antonio Contreras ahondó aún más el dolor de la comarca accitana. Durante todo el día se siguieron recibiendo mensajes de pésame de todos los ámbitos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lamentó el fallecimiento del segundo trabajador. «Lamento que Guadix vuelva a teñirse de luto por un accidente de pirotecnia. Mis condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos a causa de las heridas provocadas por la explosión que tuvo lugar ayer en la comarca granadina», escribió en una publicación de Twitter.

También se teñían de luto varios actos previstos para este fin de semana en la ciudad de Guadix, como procesión de San Miguel Arcángel, las fiestas de su barrio, la procesión de su titular o la presentación del cartel de cultos de la Archicofradía de la Virgen de las Angustias.