Arranca la Feria 2019 con el pregón de Ana Tárrago Ana Tárrago pronunciará el pregón y recibirá el premio Tótem. / IDEAL GUADIX El acto está previsto que se desarrolle a partir de las 21:00 horas en la plaza de la Constitución IDEAL GUADIX Martes, 27 agosto 2019, 13:00

Este martes 27 de agosto, a partir de las 21:00 horas, la plaza de la Constitución acogerá el tradicional pregón de Feria que este año correrá a cargo de la accitana Ana Tárrago, Fiscal Superior de Andalucía, que al mismo tiempo ha sido reconocida con el premio Tótem Ciudad de Guadix, tal y como se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno ordinario del pasado mes de julio. Previamente a la celebración del acto, la pregonera será recepcionada por la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Guadix, donde firmará en el libro de honor.

Además, el acto del pregón contará con una actuación musical a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Guadix, dirigida por Ricardo J. Espigares, con música de Cine cantada por Teresa Mood y que incluirá en su programa piezas tan conocidas 'Memorias de África', 'Titanic' ('My Heart Will Go On'), 'El Rey León', 'La Misión' ('Gabriel`s Oboe') o una selección de la película 'El Bueno, el Feo y el Malo'.