Aguas de Guadix te recuerda que 'Tu váter no es una papelera' Se trata de una campaña de concienciación sobre un correcto y buen uso de los sistemas de recogida y transporte de aguas residuales hasta las depuradoras JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Sábado, 23 marzo 2019, 12:49

Coincidiendo con el día mundial del agua, Aguas de Guadix, lanza una campaña de concienciación sobre un correcto y buen uso de los sistemas de recogida y transporte de aguas residuales hasta las depuradoras.

Esta campaña, con el lema «Tu váter no es una papelera» «Conservar nuestro entorno, comienza con un pequeño gesto», se centra en los perjuicios y problemas que ocasionan las toallitas en los sistemas de alcantarillado y depuración de aguas residuales. Además de las toallitas, no se deben arrojar bastoncillos, aceites y grasas al váter y sumideros en general (fregaderos, lavabos, etc.).

Aunque lo ponga en sus etiquetas, las toallitas no son biodegradables, pues la descomposición de estos productos no es inmediata, acumulan fibras y tejidos en las tuberías, provocando averías, atascos, roturas en las redes de saneamiento y problemas en las estaciones de bombeo y depuradoras, así mismo aumentan el riesgo de inundaciones y dañan y contaminan el medio ambiente. Los problemas y atascos que sufrimos en nuestras viviendas es solo la punta del iceberg de la problemática en los sistemas generales de saneamiento.

Por ello se hace un llamamiento a nuestros clientes y usuarios en general para que hagan un buen uso del baño y cocinas, arrojando las toallitas, bastoncillos y cualquier otro producto de este tipo de limpieza o higiene personal y que no sea biodegradable a la papelera; los aceites y grasas deben almacenarse en recipientes adecuados y colocarlos en puntos limpios o contenedores habilitados para tal efecto, NUNCA al váter, sumidero o fregadero.