Adelante Guadix muestra su apoyo a la comisión organizadora de las concentraciones mensuales contra la violencia de género IDEAL GUADIX Jueves, 25 julio 2019, 19:15

Adelante Guadix afea la actitud de la actual concejala de políticas de Igualdad del PP, Encarna Pérez, quien en una decisión unilateral, sin contar con la comisión organizadora de estos encuentros mensuales contra la violencia de género, ha decido, «insistimos, de manera discrecional, silenciar a dichos colectivos organizadores».

Según el edil de esta formación Manuel Ortiz, «hasta este mes, estos encuentros servían para dar voz, a las víctimas de esta lacra social que supone la violencia de género, así como otras personas involucradas activamente en acabar con la violencia machista, además de generar concienciación sobre el problema para toda la sociedad que es el machismo, y el heteropatriacado, puesto que solo generan discriminación, sometimiento, dolor, violencia y muerte.»

Ortiz ha añadido, «que no contar, y no querer escuchar o colaborar, con quienes han impulsado todos 25 de cada mes estas concentraciones desde hace 6 años, las asociaciones de mujeres y el grupo de jóvenes por la igualdad, nos parece una falta total de respeto, de empatía y asertividad, de esta concejala en particular, y del equipo de gobierno bipartito en general, hacía esta comisión organizadora, quienes con su esfuerzo y compromiso han logrado empoderar a las víctimas, y visibilizar la violencia de género.»

Por su parte, Ignacio Caballero, miembro de Adelante, ha puesto el acento en señalar, « que en menos de cien días de los habituales de cortesía para con el nuevo equipo de gobierno, PP-C's, nos hemos visto empujados a criticar estas actitudes despóticas, que desde el gobierno de la ciudad intentan imponer a los colectivos y asociaciones, a golpe del ordeno y mando, las maneras y las formas en las cuales hay que participar, que solo sirven para cercenar la participación ciudadana limitando su involucración en la vida pública.»

Para finalizar, María Ortega, «ha explicado que esta no es la mejor manera de hacer coparticipes de las decisiones a la ciudadanía, ni apostar por la erradicación de la violencia de género, porque por un lado se aparta a las asociaciones que más pegadas están a esta realidad, y por otro se silencia a la víctima.»