Adelante Guadix critica la «falta de diálogo» del bipartito El concejal de Adelante Guadix, Manuel Ortiz, califica de «rodillo carente de cualquier atisbo de democracia» la actitud del PP y Ciudadanos en el pleno JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 31 julio 2019, 18:52

El concejal de Adelante Guadix, Manuel Ortiz, califica de «rodillo carente de cualquier atisbo de democracia» la actitud de PP y Ciudadanos en el pleno del mes de julio. Así lo ha calificado del portavoz de IU en su valoración del pleno celebrado este 30 de julio. Ortiz critica que al actual alcalde de la ciudad, se le han olvidado muy pronto las palabras de su discurso de toma de posesión, en donde hacía referencia al diálogo con los diferentes grupos de la oposición».

Ortiz asegura que parece que el equipo de gobierno «en lugar de optar por mirar por los intereses generales de la ciudad, prefiere, pagar a aquellos que durante la campaña han sido amables con sus posicionamientos». Ortiz hacía estas declaraciones en relación a la moción sobre la necesidad de sacar un puesto para un responsable de prensa, moción que fue rechazada «de plano por el gobierno de la derecha».

El edil de la coalición de izquierdas aclaró «que desde nuestra formación entendemos que debe de existir algún puesto de confianza, pero dada la escasez de personal, tanto de funcionarios como de personal laboral, no se prioricen estos puestos a los otros: del mismo modo, que no comprendemos como C`s, que no debemos de olvidar, también es gobierno, se haya pasado toda la campaña hablando de mérito y capacidad, pero que en el momento de ponerlo en práctica hayan optado con su voto por incrementar el número de liberaciones políticas de los concejales hasta su máximo histórico, a la vez que dan su consentimiento a anteponer estos puestos, a otras necesidades reponer la plantilla de Policía Local o de incorporar más personal funcionario a áreas tan sensibles como los Servicios Sociales».

Ortiz también se refirió a la moción presentada de forma conjunta con el resto de grupos de la oposición y que giraba en torno a las concentraciones mensuales contra la violencia de género. En este punto se llegó a un acuerdo de toda la corporación, «reconociendo por parte del gobierno que el diálogo y el talante democrático no se puede dejar de aplicar como tampoco el veto ni silenciar cualquier forma de expresión ciudadana, que no esté controlada en modo alguno.»

Para finalizar, en ruegos y preguntas, el concejal de la coalición de Izquierdas, «ha expuesto que su grupo ha preguntado, quién está siendo la personas que en la actualidad se está encargando de llevar las labores de la oficina de atención al consumidor, toda vez que el trabajador que allí estaba destinado, en la actualidad es el secretario del alcalde, para nosotros esta oficina es bastante importante, ya que desde allí se tramitaban las quejas de los consumidores, por ejemplo, contra los abusos de las telefónicas, por tanto, no comprendemos como es posible, que desde la alcaldía de la ciudad, antes de modificar la RPT, no se haya tenido esto en cuenta. Otra cuestión que nos pareció importante poner sobre la mesa, y de la cual también obtuvimos una vaga respuesta, es la concerniente al pago de las futuras facturas de la energía eléctrica, ya que hemos tenido que pagar ahora un cúmulo de ellas frutos de la mala gestión de PSOE y GANA, pero desde el actual equipo de gobierno, no parecen mejorar la gestión pasada en este aspecto.»