Jérez del Marquesado, entre las tasas más altas de la sexta ola: «Hemos vivido situaciones dramáticas»

Los ingresos por coronavirus continúan creciendo en Andalucía, que recientemente ha superado los 2.000 hospitalizados, la cifra más alta desde el pasado mes de febrero. Unos números que encuentran su explicación en que una gran cantidad de poblaciones están alcanzando durante esta sexta ola de contagios cifras de positivos muy elevadas. Tanto es así que en la provincia de Granada la incidencia acumulada continúa por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hay algunos municipios que sobrepasan, y por mucho, esos números. Uno de ellos es Jérez del Marquesado, que tras la última actualización de la Junta tiene una tasa de 3.141,4.

Estos datos reflejan a su vez un total de 30 positivos activos durante las dos últimas semanas en el pueblo, lo que le sitúa entre los más afectados de Granada en la actualidad. Sin embargo, las cifras podrían ser bastante peores. Así lo asegura a IDEAL el alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda, que dice que las cifras ofrecidas por la Junta «no coinciden con la realidad». «Hace unos días vivíamos una situación dramática porque estábamos, según nuestras cuentas, cerca de los 100 contagios», explica el primer edil, que comenta que esa queja, la de la disparidad entre las cifras que considera reales y las ofrecidas por la Junta, «es una queja que tenemos todos los alcaldes».

En ese sentido, explica que los datos de base «no son reales». «En el consultorio están desbordados y no pueden atender a todos los casos así que la gente compra test en la farmacia». Y si dan positivo, según relata, no queda reflejado en las cifras que maneja el Gobierno andaluz. «Esos casos no quedan registrados, simplemente se les receta aislamiento y poco más», lamenta. De todos los contagiados de Jérez del Marquesado únicamente dos personas se encuentran encamadas y esperan ser dadas de alta esta misma semana. Mientras, el resto de contagiado lo pasa «con síntomas leves» como dolor de cabeza o un poco de fiebre.

«Hace unos días vivíamos una situación dramática porque estábamos, según nuestras cuentas, cerca de los 100 contagios»

Sobre la causa del elevado número de contagios, Pereda relata como esta situación comenzó antes de Navidad: «La mayoría de contagios provenían de círculos de gente joven y luego con las reuniones por las vacaciones la tasa subió más». De hecho, se vieron obligados ante la aparición de tantos casos a suspender todas las actividades en el pueblo, que se quedó sin Nochevieja y cabalgata de Reyes. Pese a que lo elevado de la tasa del municipio no se está traduciendo en casos graves como en otras olas de contagios, el alcalde explica que la preocupación la mantiene «siempre». «Gracias a las vacunas no está siendo problemático pero hay que mantenerse alerta porque la situación todavía es preocupante», asegura.

Sin medidas para limitar los contagios

Durante las últimas semanas Pereda ha echado en falta algunas medidas de control para intentar limitar los contagios entre sus vecinos. «Creo que a nivel autonómico se podría haber hecho más para evitar la propagación del virus porque la verdad es que no hemos tenido restricciones y desde el Ayuntamiento únicamente podemos cancelar algunas actividades». Una situación que ha propiciado, según su parecer, que los contagios se hayan multiplicado, porque «cuando le das manga ancha a la gente no se tiene esa sensación de miedo con el virus».

Considera esencial «mantener la preocupación» con la covid-19 pese a que ahora los casos sean menos graves: «El virus está ahí y a cada persona le afecta de una manera distinta., todavía siguen muriendo personas». Por ello, apela a «mantener la sensatez y coherencia» mientras los contagios sigan «costando vidas».