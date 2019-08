El rock and roll vuelve a la noche de Huélago el próximo 17 de agosto Un momento del festival en su edición de 2018. / IDEAL GUADIX Este año se rinde tributo al rock andaluz con la actuación de Diálogo y al rock de todos los tiempos con Doctor Robert JOSÉ A. RUIZ HUÉLAGO Jueves, 8 agosto 2019, 09:28

«Sé de un lugar… para ti» cantaba Jesús de La Rosa. Pues bien, ese lugar es Huélago. El próximo 17 de agosto a partir de las once de la noche vuelve Una Noche de Rock and Roll a Huélago. Será su tercera edición y este año rinde homenaje al rock andaluz, a los pioneros, Triana, Medina Azahara y Alameda con la actuación de Diálogo Tributo al Rock Andaluz, una banda que nos hará recordar y volver a una época mágica, en la que podremos gritar aquello de «vientos del sur me traen a mi tu voz…» ; y después seguirá la noche con Doctor Robert que nos traerán un buen puñado de clásicos del rock.

Lo que empezó como un sueño, ofrecer a los vecinos de Huélago una noche de rock and roll, que se hizo realidad, en esta su tercera edición pretende consolidarse como un evento musical dentro de la comarca accitana.

Aprovechando el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Agosto, se pretende que este evento sea un punto de encuentro de muchos lugareños que tuvieron que dejar el pueblo y que en estas fechas se reencuentran con sus familiares y vecinos

El Ayuntamiento de Huélago, este año con la colaboración y patrocinio de la Diputación de Granada a través de su programa Proyectos Singulares de Música, pone en marcha la tercera edición de una Noche de Rock and Roll en Huélago, con las actuaciones de Diálogo, tributo al rock andaluz, y Doctor Robert, una banda de clásicos del Rock de todos los tiempos, y quiere invitar a todas las vecinas y vecinos de la comarca a disfrutar de una larga noche de rock and roll…

Gracias a este proyecto y gracias a la música, el Ayuntamiento de Huélago quiere situar al municipio dentro del panorama cultural de la provincia, consolidando en el tiempo el festival y que llegue a convertirse en un referente musical a nivel provincial. El Ayuntamiento también espera que el festival ayude a la promoción de la localidad.