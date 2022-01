Los positivos entre jóvenes disparan los contagios en Purullena: «No tienen miedo al virus»

Los contagios de coronavirus siguen dejando víctimas mortales en Granada, que sumaba este miércoles tres muertos por covid-19 y 39 ingresos en un solo día. Y, aunque todavía hay pueblos como Murtas en los que el virus no ha llegado durante esta ola de contagios, hay otros que observan cada día como su tasa de contagios crece sin freno. Uno de ellos es Purullena, que tras la última actualización de la Junta de Andalucía cuenta con 70 positivos activos en las dos últimas semanas y una incidencia acumulada de 3.035,6, de las más altas de la provincia.

«No tenemos información de la Junta ni de los equipos sanitarios, pero como somos un pueblo pequeño y todos nos conocemos sabemos cuál es la situación», cuenta a IDEAL José Luis Martínez, alcalde de Purullena, que cuenta con un total de 2.306 habitantes. Según detalla, no hay casos complicados entre los 70 positivos que notifican el Gobierno andaluz. De hecho, considera que la sexta ola está pasando «con bastante normalidad» y de manera «leve», sin hospitalizados.

Al ser preguntado por el origen de los contagios, Martínez explica que es difícil saberlo con certeza, aunque apunta a la población joven: «Somos un municipio con mucha gente joven y bastante actividad, así que creemos que eso, sumado a la Navidad y las reuniones familiares, ha sido el factor principal de que salgan tantos positivos». El hecho de que los casos presenten síntomas menos graves que en anteriores olas no hace que la preocupación desaparezca, aunque reconoce que «la preocupación es menor gracias a las vacunas, lo que da cierta tranquilidad».

Del comportamiento de sus vecinos, apunta que están siendo responsables en su mayoría, aunque «eso no quita que siempre haya una minoría que incumpla las normas». En ese sentido, cuenta que los que más se las saltan son la gente joven: «Creen que el coronavirus no les va a afectar tanto y no tienen esa preocupación, no le tienen miedo». Aunque, eso sí, en líneas generales «el comportamiento está siendo responsable».

El mandatario considera que faltaron algunas medidas para frenar los contagios, aunque aclara que la responsabilidad de esas medidas no puede caer sobre los pequeños comercios, que no tienen medios. «Es fácil lanzar una medida y que ellos se encarguen de llevarla a cabo, como con el pasaporte covid, que está muy bien pero es un marrón para quienes no tienen mucho personal», señala. Para finalizar, apela a la responsabilidad individual para frenar los contagios en Purullena: «Todos sabemos lo que hay que hacer: vacunarse y tener pocos contactos y mucha precaución. No hay otra».