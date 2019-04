Lanteira representará la Pasión este Domingo de Ramos Una escena de la representación de una edición anterior. / IDEAL GUADIX Será a las 4´30 de la tarde, en la plaza del pueblo para todos los que se acerquen a Lanteira ANTONIO GÓMEZ Jueves, 11 abril 2019, 08:29

Este año toca Pasión en Lanteira. Desde hace meses, los lanteiranos vienen ensayando la Pasión para representarla el próximo 14 de abril, Domingo de Ramos. Será a las 4´30 de la tarde, en la plaza del`pueblo, para los propios pero, también, para todos los que asistan desde los pueblos de la comarca. En el ambiente se nota que ya se acerca el día y que hay ganas de volver a representar un texto que forma parte de la tradición y la identidad lanteirana.

La representación de la Pasión de este año hace la número 23 desde que se comenzara a poner en escena allá por el año 1888. Desde entonces, los lanteiranos vienen representándola cada vez que «el cuerpo les pide Pasión», como dicen ellos. Tras el telón habrá casi 100 personas, de las que 65 son actores: un 20% de la población, pues Lanteira tiene poco más de 500 habitantes.

La plaza de la iglesia ya es testigo del escenario montado y de las sillas que darán descanso a los espectadores. Muchos hombres se han dejado barba, desde hace ya semanas, para parecer más auténticos en al representación. Y, poco a poco, se van sacando los trajes que se conservan de años anteriores y que, en ocasiones, han sido heredados de padres, madres o hermanos. Porque esto de la pasión, para muchos, ya es cosa de familia.

La Pasión de Lanteira es un texto en verso, anónimo, que tiene ya varios siglos y que se lleva a escena con muchísima ilusión por los habitantes del pueblo: agricultores, ganaderos, albañiles, amas de casa, estudiantes,… Durante varios meses han sacado tiempo de los fines de semana y de la noche –el único momento en el que todos podían ensayar- para perfilar los papeles y repetir, una y otra vez, las distintas escenas. Han sido semanas de ensayo y de convivencia, porque a los ensayos no sólo van los actores sino también buena parte del resto de habitantes del pueblo. Y es que se podría decir que Lanteira no hace La Pasión, sino que La Pasión hace a Lanteira, porque la sienten suya, parte de su historia y de su identidad. No en vano, La Pasión habla de esa otra «gran pasión» de los lanteiranos que es el Santo Cristo de las Penas, el patrón.

Este 14 de abril se va a vivir con mucha Pasión en Lanteira: «la mejor manera, dice Juan Corral -que hace de Caifás-, de iniciar estos días grandes de Semana Santa». Comenzará a las 4´30 de la tarde, aunque el paseo de los actores por las calles del pueblo, dará comienzo un poco antes. Esta es la única Pasión que se representa en los pueblos de la comarca accitana. Por eso, conviene no perdérsela. Estamos invitados