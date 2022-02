Darro se planta ante la actual oleada de okupaciones de viviendas

La localidad de Darro ha sufrido en los últimos cinco días la okupación de tres viviendas deshabitadas, cuyos dueños residen fuera del municipio. Por este motivo, y ante la situación de malestar ocasionada en el pueblo que apenas supera los 1.500 habitantes, el alcalde, Manuel Gómez, y los vecinos de Darro afirman que «actuarán en consecuencia» y que «no permitirán que estos actos sigan produciéndose», por lo aseguran que «no dudarán en posicionarse frente a las viviendas para evitar que otras más sean ocupadas».

En este sentido, el primer edil indicó que, con el objetivo de evitar que se convierta en un conflicto social, van a tomar medidas contundentes para que esto no vuelva a suceder en el municipio y piden colaboración ciudadana para solucionar las incidencias ocasionadas por los okupas.

Asimismo, Manuel Gómez añadió que lo sucedido en los últimos días ha afectado a la convivencia de los vecinos, por lo que no dudarán en comunicar a la Fiscalía y el Juez de Menores cualquier situación en la que se perciba que las familias protagonistas de los hechos no puedan hacerse cargo de sus hijos, así como la declaración de personas non gratas de estos individuos, por el riesgo que suponen para los demás y por su carácter antisocial.

Los vecinos del municipio expresaron también su enfado y descontento ante lo sucedido la última semana y afirmaron que siempre se puede recurrir a otra opción que no sea asaltar las viviendas de aquellos que ni siquiera residen en el municipio. «No podemos seguir permitiendo que esto suceda. De lo contrario, poco a poco tendremos más y más casas okupadas», expresaron los ciudadanos al respecto.

Situación de los okupas

El malestar en el pueblo aumentó porque aquellos que han abierto las casas deshabitadas son también vecinos del propio municipio, la mayoría de ellos sin recursos, que indicaron a IDEAL que lo hacen «por extrema necesidad» y que no les gusta tener que llegar a esa situación.

En concreto, una de las mujeres que reside en la última vivienda okupada el pasado martes explicó que se encontraba en la calle con un hijo pequeño y embarazada, por lo que no podía quedarse en dichas circunstancias. Asimismo, indicó que la casa en la que ahora residen se encontraba abandonada, razón por la que su familia y ella se introdujeron en el espacio.