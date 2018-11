La Virgen de las Angustias protagoniza un luminoso segundo domingo de noviembre

El segundo domingo del mes de noviembre, como manda la tradición, es día grande para la ciudad de Guadix: es el día de su Patrona, la Virgen de las Angustias. Una Misa solemne, a las 12 de la mañana, en la catedral, y una procesión, a las 6,30 de la tarde, fueron los actos principales en una jornada esperada durante todo el año por los accitanos para honrar a su Patrona.

Durante los siete días previos se celebró una septena en la catedral, en la que ha predicado el misionero redentorista, Francisco Tejerizo, que es vicario episcopal de la Vicaría Territorial I de la diócesis de Granada. Han sido muchos los accitanos que cada tarde han venerado la figura de la Virgen de las Angustias, con el rezo del Rosario o con la celebración e la Eucaristía. También ha habido sectores de la sociedad o asociaciones que han realizado su ofrenda ante la Virgen cada una de las noches de la septena.

La Misa solemne estuvo presidida por el administrador diocesano, José Francisco Serrano, y fue concelebrada por los sacerdotes de la ciudad y el cabildo. Asistieron, como siempre, las autoridades civiles y muchos fieles accitanos y de la comarca, que quieren honrar así a la Patrona de Guadix. Cabe destacar que este año no se denomina Misa pontifical sino Misa solemne, pues no hay aún obispo en Guadix, pese a que el pasado 30 de octubre el Papa Francisco nombró obispo de Guadix a Mons. Francisco Jesús Orozco, pero no será consagrado, y tomará posesión de la diócesis, hasta el próximo 22 de diciembre.

Ya por la tarde las puertas de la catedral accitana se abrieron sobre las seis y media para dejar paso a la procesión de regreso de la Virgen de las Angustias por las calles de la ciudad, hasta la iglesia que lleva su nombre, donde permanece a lo largo del año para que los accitanos puedan venerarla. Numerosas salvas de cohetes acompañaron a la imagen de la Virgen de las Angustias en su recorrido por las calles accitanas. La Agrupación Musical Cristo del Perdón de Guadix, la Agrupación Musical Virgen de la Cabeza de Exfiliana y la Banda Municipal Sinfónica de Guadix pusieron el acompañamiento musical de una comitiva repleta de fieles y en la que no faltaron numerosas representaciones oficiales y de hermandades y cofradías.