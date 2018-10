Una ruta comentada recorrerá la noche del 31 de octubre el Cementerio accitano Visita comentada al cementerio en una edición anterior. IDEAL GUADIX El 31 de octubre por la tarde se celebrará una edición especial del Mercado de Artesanía en la Plaza de las Palomas y una serie de actividades infantiles coordinadas con la Hermandad Flagelación y Refugio JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 26 octubre 2018, 18:11

El éxito de las ediciones celebradas en los dos últimos años ha animado al Ayuntamiento de Guadix a programar una nueva visita guiada y comentada en el Cementerio accitano a través de la memoria de personas enterradas en él que conforman la historia de nuestra ciudad. La ruta se iniciará a las nueve de la noche, de nuevo con el acompañamiento como guía del periodista accitano Jesús Javier Pérez, responsable de guiar y comentar el paseo en las dos ediciones anteriores.

También el miércoles 31 de octubre pero por la tarde, la Plaza de las Palomas acogerá una edición especial del Mercado de Artesanía especial Halloween que estará acompañado de una serie de actividades infantiles coordinadas con la Hermandad Flagelación y Refugio. Será entre las cinco y las ocho y media de la tarde con acceso libre para todo el que desee asistir.

Además de estas actividades, el Cementerio San José de Guadix tiene programados los siguientes actos religiosos con motivo de la Festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos:

1 de noviembre (festividad de Todos los Santos)

10:00 h. Santa Misa oficiada por el capellán de los Hermanos Fossores, Leovigildo Gómez.

16:30 h. Santo Rosario

17:00 h. Santa Misa oficiada por el párroco de san miguel, Antonio Fajardo Ruiz.

2 de noviembre (festividad de Fieles Difuntos)

10:00 h. Santa Misa, oficiada por Leovigildo Gómez.

16:30 h. Santo Rosario

17:00 h. Santa Misa, oficiada por el administrador diocesano, José Francisco Serrano Granados. El Rosario y la Misa de la tarde del día 2 de noviembre se celebrarán en el patio 4º del cementerio si el tiempo no lo impide.

Por último, el sábado 3 de noviembre se realizará una nueva ruta del ciclo Pasea Guadix, en este caso centrada en el Guadix Subterráneo. Las invitaciones estarán disponibles en las oficinas municipales de Cultura desde este lunes 29 de octubre en horario de once de la mañana a una de la tarde. Según se informa desde la concejalía de Cultura que representa Beatriz Postigo Hidalgo, con el fin de hacer la mejor distribución posible de las invitaciones y a la vez atender a personas que no tengan acceso a las Oficinas de Cultura en ese horario, se establecerá un máximo de 4 entradas por persona y no se podrán hacer reservas previas a ese día y esa hora. La salida se realizará el sábado 3 de noviembre a las seis de la tarde desde la Plaza de la Constitución.