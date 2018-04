«La responsabilidad recae por mandato legal en la oposición», afirma la alcaldesa de Guadix «Déjennos gobernar o gobiernen ustedes», les anima y anuncia que si son capaces de plantear una alternativa y sacarla adelante, contarán con el apoyo de su grupo para no seguir retardando el funcionamiento de la ciudad JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 26 abril 2018, 19:47

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, ha hecho esta mañana, junto a los concejales del Equipo de Gobierno Iván López Ariza y Francisco Avilés, una valoración del pleno celebrado este miércoles 25 de abril en el que no recibió la confianza que planteaba vinculada a la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Guadix para 2018. Una situación a la que, según ha explicado, se ha visto abocada tras muchas reuniones sin conseguir acuerdos. «Ayer fue un último intento, porque nuestra ciudad necesita presupuestos para no poner en riesgo muchas cuestiones de gran interés», ha asegurado, asumiendo a su vez la responsabilidad de no haber llevado los presupuestos a pleno el año pasado y haciendo autocrítica al respecto.

«Ante esta situación hemos actuado según nos marca la ley. Y por mandato legal la responsabilidad recae ahora en la oposición, en aquellas personas que ayer dijeron no», ha detallado. La oposición dispone ahora del plazo de un mes para presentar un candidato y un presupuesto alternativos, «teniendo en cuenta que hasta ahora ni se ha presentado ninguna enmienda ni un presupuesto alternativo». Por lo que ha hecho un llamamiento: «déjennos gobernar o gobiernen ustedes». Y ha afirmado al respecto que si presentan una alternativa y son capaces de sacarla adelante contarán con el apoyo del PSOE, «un apoyo que habrían tenido desde el principio si nos encontráramos en la situación inversa».

Ha insistido por tanto en la necesidad de actuar con responsabilidad y no anteponer las cuestiones partidistas, «puesto que la prioridad han de ser siempre la ciudad y los vecinos y vecinas de Guadix». La situación ahora es, según la ha definido, un compás de espera en el que habrá que esperar a ver si se plantea un candidato alternativo o si se deja agotar el tiempo para que los presupuestos presentados por el Equipo de Gobierno queden aprobados por ley. «Creo que la política no es esto. Yo he venido a trabajar. Y si no me dejan trabajar, que trabajen otros. Pero de esta forma lo único que se está haciendo es retardar el funcionamiento de la ciudad», ha asegurado. Una paralización que, según ha recordado, afecta a muchas cuestiones, como la permanencia del Guadix C.F., la continuidad de la Fundación Visconti, las asociaciones que siguen esperando sus ayudas para continuar con su actividad, o grandes proyectos como la Avenida Buenos Aires, entre muchas otras.

En su intervención, Inmaculada Olea Laguna ha agradecido una vez más la voluntad y la disposición para trabajar «con nosotros» de los grupos de izquierdas. Tanto el voto positivo de Gana Guadix, que desde el lunes forma parte del Gobierno con responsabilidad en las áreas de Servicios Sociales y Patrimonio, como la abstención crítica de IU. Ha lamentado sin embargo el voto negativo del PP, a cuyo portavoz ha pedido que explique el modelo de ciudad que quiere y diga cuál es su plan para este año «porque no han presentado ni una sola enmienda».

«Creo que están paralizando la ciudad, no sé con qué objetivo, si electoralista o partidista. Que den un paso adelante y presenten una alternativa. Pero me parece triste que una persona que aspira a ser alcalde de la ciudad esté enrocado en esa postura. Creo que el portavoz, Jesús Lorente, no goza de autonomía y que la oposición en Guadix la está haciendo su formación política a nivel provincial», concluye.

Con respecto al concejal no adscrito, Manuel Poyatos, ha reconocido sentirse defraudada puesto que vinculó su apoyo a los presupuestos al reconocimiento extrajudicial de crédito, ya aprobado, «y luego ha dado una excusa tras otra para no aprobarlos». Y, a preguntas de los medios, ha preferido no hacer valoración alguna «sobre la concejala tránsfuga».

Inmaculada Olea Laguna ha concluido recordando que la oposición que ha votado en contra de los presupuestos dispone de un mes para presentar candidato alternativo y para conseguir los apoyos necesarios (que son once votos). Y ha recordado que su compromiso con la ciudad es para cuatro años. «No voy a hacer como otros alcaldes que se van en situaciones difíciles», ha terminado.