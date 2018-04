El PP presenta una modificación presupuestaria para el barrio del Almorejo Fue rechazada con los votos en contra de PSOE, Gana Guadix e IU Jueves, 26 abril 2018, 19:33

El Partido Popular presentó en el pleno ordinario correspondiente al mes de abril una propuesta para que se lleve a cabo una modificación presupuestaria en los actuales presupuestos prorrogados, destinada a ejecutar de forma inminente las obras para la reforma integral del barrio del Almorejo, un proyecto que, para los populares es prioritario, dada la situación en la que se encuentra la zona. La propuesta fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular y los dos concejales no adscritos, mientras que PSOE, Gana Guadix e IU votaron en contra.

En su argumentación, el portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, explicó que esta actuación estaba prevista realizarla con los Planes de Obras y Servicios de Diputación de los años 2014 y 2015, «pero cuando entró en el gobierno el PSOE, priorizó actuar en los anejos y se olvidó de este barrio, pese a que en campaña electoral prometió a los vecinos que sería una de sus principales actuaciones».

Jesús Lorente propone dos fórmulas de financiación para que este proyecto se pueda llevar a cabo a corto plazo. En primer lugar destinar los Fondos de los Planes de Obras y Servicios de 2016 y 2017 a esta obra, unos fondos que ya están disponibles. «Por el contrario, el equipo de gobierno pretende destinar los fondos de los Planes de 2018 y 2019, unos fondos que Diputación no aprobará antes del mes de julio, y por lo tanto no estarían disponibles a corto plazo».

Otra opción que ofrece el portavoz del Partido Popular es destinar parte del crédito disponible del convenio establecido entre el Ayuntamiento de Guadix y la Junta donde ésta le cedía los créditos de la barriada de la barriada de Andalucía y que asciende a 450.000 euros. De esa cantidad ya está reservado un total de 360.00 euros correspondiente a la aportación municipal para el proyecto de reforma de la Alcazaba. «Aún quedaría un remanente importante de 90.000 euros que podrían destinarse de forma inmediata para comenzar las obras del Almorejo. Esto no afectaría para nada a los fondos destinados a la Alcazaba, que están garantizados, a pesar de las informaciones tergiversadas que ha ofrecido el portavoz municipal en rueda de prensa, ya que el Partido Popular en ningún momento ha propuesto la retirada de la financiación de la Alcazaba. De hecho en el pleno de debate de los presupuestos de 2018, aclaré a la alcaldesa que, independientemente de que se aprobaran o no, la aportación municipal para la reforma de la Alcazaba no corría peligro puesto que ya estaba contemplada», explica Lorente y añade que «si a esto le unimos la actuación ya planificada por la empresa mixta Aguas de Guadix para mejora del saneamiento en el barrio, habría una cantidad importante de dinero para comenzar con la actuación este mismo año».

El portavoz municipal del Partido Popular considera que el problema es la «falta de interés del equipo de gobierno socialista y sus socios de gobierno para actuar en el barrio del Almorejo, ya que parece que no lo consideran una prioridad. Y así se puede comprobar si vemos la partida destinada a esta actuación que aparece en el borrador de los presupuestos de 2018, tan sólo un euro. Otra evidencia es que pretenden utilizar los Planes de Obras y Servicios de los años 2018 y 2019, lo cual supondría una actuación a largo plazo. Desde el Partido Popular queremos mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de este barrio, ya que reformar esta zona de Guadix es una de nuestras prioridades, tal y como demostramos cuando gobernábamos y como demostraremos si volvemos al gobierno en el año 2019», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular.