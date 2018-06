El portavoz de IU califica de «pleno de transición» a la espera de presupuestos la sesión de mayo Ortiz destacó la iniciativa ciudadana que pidió dar el nombre de Luis Muriel a una calle y que IU llevó al pleno Jueves, 31 mayo 2018, 18:26

El portavoz de IU en el ayuntamiento de Guadix, Manuel Ortiz, en su valoración del pleno ordinario del mes de mayo comenzó explicando la propuesta presentada que su formación política y que contó con el apoyo unánime. Se trataba de una moción conjunta que traían avalada por 400 firmas, según el portavoz de la formación de la Izquierda, esta propuesta consistía en nombrar a una calle de Guadix, con el nombre de Luis Muriel, dicha iniciativa ha sido una idea colectiva de la ciudadanía de Guadix, a la cual el grupo municipal de Izquierda Unida ha dado traslado poniéndole voz. «Para esta formación que lleva como bandera la participación ciudadana ha supuesto una satisfacción doble llevarla al pleno, porque por un lado, supone dar voz de primera mano a los accitanos y accitanas, y por otro suponía reconocer la persona de Luis Muriel, antiguo bibliotecario de la ciudad, quien fue un auténtico dinamizador de este espacio, siempre proponiendo iniciativas; como el club de ajedrez, aportaciones literarias y creando talleres culturales de todo tipo.»

En otro orden de cosas, Manuel Ortiz mostró su postura contraria a alguna de las iniciativas llevadas a este órgano de la ciudad por parte de los concejales no adscritos, al considerar una de ellas totalmente fuera de lugar y extemporánea, como era la propuesta de Rosi Requena de mayor transparencia en las retribuciones de los órganos, cuando lo que pide en la moción a todos los concejales es lo que se viene haciendo desde que se inició la legislatura. Para el portavoz de la Izquierda en Guadix esta moción, «ratifica una vez más el desconcierto y desconocimiento que ha tenido esta concejal en su paso por el gobierno, que hasta que no se le ha rescindido su sueldo y responsabilidades no se ha preocupado de lo que exige la ley de transparencia».

La otra moción que traían de la mano los dos miembros no adscritos, consistente en una bajada de sueldos del 5% de los miembros del equipo de Gobierno, así como la supresión de uno de los cargos de confianza, Manuel Ortiz la calificado, «como una trampa y una propuesta incongruente, en especial por parte de Rosi Requena, quien parece haber descubierto ahora que ya no cobra, que existen estos sueldos«, Ortiz ha continuado diciendo, «que precisamente no es IU, quien puede ser sospechosa de no apostar por la reducción de esta partida en los presupuestos, ya que siempre desde nuestra formación hemos apostado por un menor gasto en ella, y ha sido piedra angular en todas las conversaciones con el PSOE, en este y otros temas, y uno de los motivos de la negociación en cuanto a presupuestos. Si las últimas cuentas que presenta el PSOE han sido reducidas, a nadie se le puede escapar que ha sido por la presión que desde Izquierda Unida se ha ejercido».

También en este punto el portavoz de IU, ha afeado la actitud del PP quien parece apoyar esta medida, y a su portavoz Ortiz, le ha lanzado la pregunta, «¿si es que el PP pretendería gobernar una ciudad como Guadix, sin un alcalde y unos algunos ediles sin retribuciones dignas, o sin ningún cargo de confianza? Al final la propuesta decayó por una cuestión de legalidad, ya que corresponde a la Alcaldesa realizar estas propuestas en concreto».

Para finalizar, en ruegos y preguntas el concejal de IU centró su intervención, en la decisión del gobierno de la ciudad de suspender las actuaciones del Katillo, insistiendo en la obligación que tienen los concejales de Juventud y Cultura, de dar explicaciones coherentes y creíbles, sobre la suspensión del evento y los daños colaterales que ha supuesto esto, «además de dejar entre dicho la labor de los trabajadores de estas áreas y de economía, a los cuales no hay nada más que agradecerle su labor, a unos por la gestión de estos y otros eventos, y los otros, en especial a intervención, su labor de control del gasto, porque de no ser así no querríamos ni imaginar, donde nos habría situado la pésima gestión de estos dos concejales en cuestión«.