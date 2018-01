Los populares vuelven a reclamar la apertura del Centro Deportivo Urbano El Partido Popular considera lamentable que aún no se haya puesto en marcha el Centro Deportivo Urbano y critican la gestión del deporte IDEAL GUADIX Lunes, 15 enero 2018, 20:05

El partido Popular, mediante el concejal encargado de Deportes, José Ignacio Garrido, el portavoz municipal de los populares accitanos, Jesús Lorente, y el diputado nacional Santiago Pérez López, ha vuelto a mostrarse muy crítico con la situación de abandono que sufre el deporte accitano y especialmente porque el Centro Deportivo Urbano siga sin ponerse en marcha, cuando hace meses el equipo de gobierno del PSOE anunciaba que el proceso para la concesión de la gestión del centro sería algo inmediato. "Desde que esto lo anunciara el portavoz del equipo de gobierno han pasado dos meses y seguimos en el mismo punto. Pasan los días y el Centro Deportivo Urbano pierde tiempo de garantía y los socialistas no dan muestras de avanzar en su apertura", afirma José Ignacio Garrido.

Por otro lado también ha lamentado la situación que vive el deporte accitano que siguen sin recibir las subvenciones que el Ayuntamiento de Guadix debería de haberles otorgado en 2017. Tampoco se han pagado los premios correspondientes a los torneos organizados el año pasado. Es por eso que el concejal popular ha agradecido la labor de los clubes y deportistas en general que siguen desarrollando sus tareas pese a los obstáculos que les ponen desde el equipo de gobierno socialista y ha mostrado su total disposición para ayudarlos en todo lo necesario.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, ha criticado al portavoz municipal del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Manuel Gómez Vidal, por no ser capaz de poner en marcha la licitación del Centro Deportivo Urbano, pese a que el 15 de noviembre, en rueda de prensa, anunciaba que era cuestión de días. "Ya estamos cansados de promesas que no se cumplen y de engaños a la ciudad. Si el concejal de Hacienda debe de dejar su labor como diputado provincial para dedicarse a la ciudad, que lo haga ya, porque ya no se puede consentir más la falta de dedicación de este equipo de gobierno con Guadix".

Por último Jesús Lorente ha querido mandar un mensaje de apoyo al mundo del deporte accitano, agradeciendo sus protestas el día de la carrera de San Silvestre por la mala gestión deportiva del equipo de gobierno socialista. "Nosotros vamos a estar atentos al presupuesto de 2018 para que se cumpla lo que dijo en su día la alcaldesa, dotar las subvenciones a los clubes y deportistas con el doble de lo habitual, lo correspondiente al año 2017 y 2018", finaliza el portavoz municipal del Partido Popular.