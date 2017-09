Los populares califican de "nefasta" la organización de la feria Encarnación Molero y Jesús Lorente durante el balance. / IDEAL GUADIX Los populares destacan positivamente las actividades que han organizado asociaciones, hermandades y empresarios y consideran lamentable la organización de las otras actividades correspondientes al Ayuntamiento de Guadix JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 8 septiembre 2017, 19:36

El Partido Popular, encabezado por su portavoz Jesús Lorente, y la concejala Encarnita Molero, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de la recién finalizada Feria y Fiestas de Guadix 2017. Un Feria donde lo más destacado ha sido la nefasta organización del equipo de gobierno del PSOE que ha puesto de manifiesto "el absoluto desgobierno y la poca coordinación entre concejalías que sufre Guadix".

Jesús Lorente ha querido comenzar su intervención agradeciendo la labor de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Local y Bomberos), las asistencias sanitarias y, especialmente, la entrega impagable de los voluntarios de Protección Civil de Guadix que han estado reforzados con miembros de Protección Civil de Granada. El esfuerzo de todos estos grupos han garantizado una Feria segura y han evitado cualquier problema que se pudiera producir.

Lorente también ha agradecido la labor de las asociaciones, hermandades y empresarios que "han hecho la Feria ellos y han demostrado que las actividades que han organizado de forma particular han estado a la altura de las circunstancias". Porque, tal y como ha explicado el portavoz popular, el que no ha estado a la altura ha sido el equipo de gobierno del partido socialista "ya que el desgobierno, la descoordinación, la falta de establecer objetivos estratégicos y hacer un seguimiento de los mismos que vienen demostrando en estos últimos años, se ha puesto de manifiesto con total claridad en esta última Feria de Guadix".

El portavoz municipal del Partido Popular ha analizado cronológicamente lo acontecido durante la Feria. Así, en primer lugar, se ha referido al programa de mano donde se anuncian las actividades y espectáculos de las fiestas. Se trata de un "librillo muy esperado por todos los accitanos. Pues bien, este librillo solo puede definirse como de auténtico caos: fechas repetidas, horarios cambiados, actividades que no aparecen, otras que si aparecen y no deberían de estar, ausencia de recorridos en las carrozas, etc... ". Para los populares esto demuestra la descoordinación que existe en el Ayuntamiento de Guadix, ya que cuando se entrega un programa de Feria a una imprenta, ésta lo maqueta y lo envía al concejal responsable, que a su vez lo reenvía al resto de equipo de gobierno para detectar posibles deficiencias y corregirlas. "No me parece serio que saquen a la calle una publicación con todos estos fallos cuando eran perfectamente corregibles", afirma Lorente.

Los primeros días de Feria las condiciones climatológicas no acompañaron, por lo que algunas actividades infantiles se tuvieron que trasladar. Esto generó mucha confusión entre las personas que querían llevar a sus hijos a las mismas, ya que el equipo de gobierno no tuvo la suficiente capacidad de prever con antelación estos traslados, pese a que días antes ya se anunciaba que el tiempo no acompañaría, y especialmente, una vez realizados, anunciarlos con eficacia. Esta situación generó constantes y reiteradas quejas entre los padres que se quedaron con las ganas de poder llevar a sus hijos a estas actividades. Precisamente el mal tiempo provocó que el pregón se pasara de la plaza de las Palomas al teatro Mira de Amescua, una decisión acertada para el Partido Popular. "Igual que anunciaron este traslado con suficiente antelación, podrían haberlo hecho con el resto de actividades".

La pública de fiestas fue otra de las actividades que más polémica generó por la pobreza de la misma. En el balance que hizo hace unos días el equipo de gobierno consideraba que este evento debería de mejorarse en años posteriores y recuperar los gigantes y cabezudos. Jesús Lorente ha tirado de hemeroteca y ha demostrado que el año pasado ya esgrimieron el mismo argumento con la pública de fiestas y la cabalgata final de Feria, por lo que le parece inconcebible que aún no se haya mejorado. Pero lo que a los populares les genera más incredulidad es que en rueda de prensa la concejala de Fiestas asegurara que no sabían dónde estaban las máscaras de los gigantes y cabezudos. "Están en el mismo lugar de siempre. Ahora, si han dado lugar a que el seminario sea desmantelado, eso ya es responsabilidad de ellos", afirma Lorente.

Otra situación inconcebible se vivió durante el pregón con la ausencia de la alcaldesa. "Yo no recuerdo ningún pregón de Feria en el que faltara el alcalde de Guadix", afirma Jesús Lorente que, desde el respeto hacia los asuntos personales de la alcaldesa, considera su ausencia una falta de respeto al pregonero, a los premiados, a las autoridades asistentes, a la corporación municipal, al Ayuntamiento como institución y, especialmente, a los vecinos de Guadix, máxime cuando la ausencia no se produjo a última hora, sino que días antes la primera edil dictó una resolución de alcaldía donde delegaba funciones del 21 al 30 de agosto. "Es por ello que se puede afirmar que esa ausencia estaba prevista de antemano. Pero además, otro aspecto que pone de manifiesto la difícil convivencia que tiene el equipo de gobierno, es que sus compañeros, en sus discursos institucionales, donde intervinieron varios concejales, no justificaran su ausencia, con lo cual no habrían dado lugar a ningún tipo de polémica ni especulaciones", afirma el portavoz popular y añade que esto responde a "los problemas internos que tiene el equipo de gobierno y que cada vez se ponen de manifiesto más a menudo". En el aspecto positivo del acto del pregón, Jesús Lorente ha querido destacar el gran concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Guadix y los Tres Tenores, donde su buen hacer dejó encantados a todos los presentes.

Precisamente estos problemas internos que tiene el equipo de gobierno se visualiza nuevamente en la desorganización de diferentes eventos de la Feria. Durante el paseo a caballo que cada año se organiza, se vivió una situación surrealista. Cuando los caballistas quisieron acceder al recinto ferial, un concejal les dijo que no podían entrar y poco después otro concejal daba la orden opuesta, diciéndoles que si podían entrar. "Al final los participantes no sabían qué hacer. Pero esto es consecuencia de lo mismo de siempre, que no hay nadie que dirija esto, por lo que cada uno hace la guerra por su parte".

A colación de este tema, otro ejemplo de la falta de unidad de este equipo de gobierno se ha producido este verano, cuando una concejala realizó una publicación donde durante unas diez páginas se dedicaba a posar en diferentes fotos y en sólo una página salía la alcaldesa. "Cuando nosotros lanzábamos el programa de mano de Feria, el PSOE nos criticaba porque hacíamos publirreportajes. Pero nosotros hablábamos de la gestión municipal, donde el protagonista principal era el alcalde. Pero aquí se demuestra que cada uno va por su cuenta y se promociona según sus intereses", afirma Lorente.

Continuando con el balance de Feria, también fue muy criticada la falta de puntualidad en los espectáculos, especialmente en el castillo de fuegos artificiales. Éste dio comienzo casi una hora tarde, ya que esa misma noche se celebraba el concierto de Antonio Orozco, que daba comienzo a las 23:00 horas y el castillo a las 1:00 horas. Para los populares es un nuevo fallo de organización, ya que no había apenas tiempo para que terminara el concierto, salieran los espectadores y diera comienzo el espectáculo piromusical. Esto algo que el equipo de gobierno debería de haber tenido en cuenta a la hora de programar ambos eventos. Con respecto al propio espectáculo piromusical, Jesús Lorente, ha destacado la profesionalidad y buen hacer de la pirotecnia María Angustias Pérez, pero nuevamente la parte organizada por el Ayuntamiento, concretamente el sonido, también falló. "Es una lástima que no se pudiera disfrutar en todo su esplendor de este espectáculo. Y el único responsable de ello es el equipo de gobierno que, una vez más, no ha estado a la altura de las circunstancias".

Con respecto al modelo de gestión de la Feria, los populares han recordado que hace unos meses presentaron un escrito en el Ayuntamiento de Guadix, donde solicitaban información acerca del procedimiento que se ha seguido para establecer este sistema de gestión, ya que entienden que puede colisionar con la Ley de Contratos del Estado. "A fecha de hoy no nos han contestado, pese a que lo reclamamos en el último pleno y así consta en el acta. Nosotros tenemos nuestras discrepancias con este modelo, porque creemos que falta concurrencia pública de lo que se viene contratando", aclara Lorente.

Por último el portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, se ha referido a las declaraciones de la concejala de Fiestas cuando se le preguntaba cuanto había costado la Feria. "Es inadmisible que dijese "que la Feria vale lo que vale". Si su modelo de gestión es que tienen un gestor de Feria que les aconseja cuales son los contratos que hay que hacer de espectáculos, infraestructuras, actividades, etc..., y resulta que cuando termina no sabemos que ha costado, es cuando menos lamentable. Es una gestión nefasta, porque lo lógico es que cuando se va contratando, se sabe lo que cuesta. Lo que sí puedo decirle a la concejala es que esta Feria no cuesta los 315.000 euros que costó el año pasado y eso es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Es por ello que espero que salgan y digan lo que ha costado la Feria y no esperen a que sea la oposición la que tenga que ir investigándolo para darlo a conocer a la ciudadanía".