El pleno aprueba realizar modificaciones presupuestarias relativas a las ayudas a clubes y asociaciones Inmacualda Olea e Iván López han repasado el último pleno municipal. / IDEAL GUADIX La alcaldesa solicita a los grupos políticos que se mantenga la voluntad política de cara a los presupuestos de 2018 JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 26 octubre 2017, 20:51

El pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Guadix celebraba ayer miércoles 25 de octubre un pleno convocado como extraordinario pero que en realidad cumple la función del pleno ordinario correspondiente a este mes. Un pleno en el que el trabajo previo realizado por todos los grupos en la Junta de Portavoces dio como resultado agilidad y, en la mayoría de los puntos, unanimidad. Y que pone de manifiesto una vez más que existe otra forma de gobernar desde la minoría, buscando ese consenso y ese acuerdo. Así lo ha destacado esta mañana la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, en la valoración del pleno que ha hecho junto al concejal de Urbanismo, Iván López Ariza.

Una de las mociones destacadas fue un texto unánime de todos los grupos con el que se intenta dar respuesta a las asociaciones y clubes deportivos, ya que al contarse todavía en el mes de octubre con unos presupuestos prorrogados no han podido recibir los pagos de sus ayudas. Según ha detallado la alcaldesa, el hecho de contar con unos presupuestos prorrogados no permite que partidas como ésta, que está en el capítulo cuatro, se puedan prorrogar. Existe, no obstante, una voluntad política de todos los grupos para buscar una solución, por lo que se posibilita que se hagan las modificaciones que sean necesarias para hacer estos pagos que se consideran urgentes. En cuanto a inversiones, ha explicado que se van a diferir a los presupuestos de 2018.

Esta moción muestra, en opinión de Inmaculada Olea Laguna, una voluntad política que solicita que se mantenga de cara a los presupuestos de 2018 en los que ya se está trabajando, “porque eso es lo que necesitan los ciudadanos”. Y ha insistido en que hay que trabajar por los vecinos y evitar que intereses políticos lo paralicen todo en determinadas situaciones.

También fue conjunta y unánime la felicitación al joven alpinista accitano David Pérez, que ha hecho historia al hacer cumbre a 6.025 metros en el Himalaya, en un pico que no había pisado nadie. Por otro lado, recibió el apoyo mayoritario de los corporativos la moción que plantea al Gobierno la eliminación o el incremento de la tasa de policías locales para recuperar los niveles previos a la crisis “y romper con el encorsetamiento que suponen las actuales leyes del Gobierno de España”.

La unanimidad estuvo presente de nuevo en una moción (planteada por IU) que solicita a la Junta que se cumpla el compromiso de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que según ha explicado la alcaldesa accitana supondría para Guadix recibir aproximadamente un millón de euros en lo que queda de tiempo por cubrir esa deuda histórica de un compromiso que se adquirió en 2010 y que, aunque se cumplió en los primeros años, se dejó de cumplir.

En la sesión de ayer se aprobó también un estudio de detalle para la alineación de unas obras de una vivienda en la calle Obispo Rincón que, tal y como ha indicado el concejal de Urbanismo Iván López Ariza, “permite que se retranquee el edificio y que se consiga un espacio más amplio para la calle en un acuerdo entre promotor y Ayuntamiento que beneficia a todos, porque gana la ciudad”.

Hubo por último un reconocimiento de Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en base a la declaración de especial interés de las construcciones que contempla la correspondiente ordenanza municipal y que en este caso se realiza en beneficio de la Asociación San José.

En el punto reservado a anejos y a la ELA de Bácor, la alcaldesa pedánea de Hernán Valle, María Ortega, planteó una serie de demandas a las que se les dio respuesta por parte del Equipo de Gobierno. La sesión concluyó con el apartado de ruegos y preguntas planteadas por la oposición y contestadas por los concejales del Equipo de Gobierno.