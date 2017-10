El PP pide que se otorguen las subvenciones a las asociaciones y clubes deportivos de este año Jesús Lorente ha presentado la moción. / IDEAL GUADIX Los populares presentarán una moción donde proponen que se lleve a cabo una modificación presupuestaria que permita conceder las subvenciones municipales correspondientes a este año a las asociaciones, instituciones y clubes deportivos y así garantizar su normal funcionamiento JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 11 octubre 2017, 18:36

El Partido Popular ha dado a conocer una propuesta que presentará en el próximo pleno en forma de moción para que se lleve a cabo una modificación presupuestaria que permita conceder las subvenciones municipales correspondientes a este año a las asociaciones, instituciones y clubes deportivos y así garantizar su normal funcionamiento. Las propuestas de acuerdo contemplan que el pleno declare que se trata de un gasto urgente y no se puede demorar para el ejercicio siguiente y de esta forma se contemplen las modificaciones presupuestarias necesarias bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante bajas de crédito de otras aplicaciones o de superávit en los ingresos y que finalmente se dé traslado de estos acuerdos a las distintas asociaciones, instituciones y clubes afectados.

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, y la concejala Mª Carmen Alcalá, han sido los encargados de presentar esta propuesta ante los medios de comunicación, explicando que el motivo de la moción es "que estamos viendo de forma continua que desde el equipo de gobierno del PSOE justifican su inacción en la gestión porque los presupuestos de 2017 no están aprobados, responsabilizando de esta situación a la oposición. Nosotros queremos dejar claro que con unos presupuestos prorrogados se puede seguir gobernando y por lo tanto hacer inversiones", afirma la concejala popular. De esta forma recuerda que la ley contempla diversos mecanismos para seguir avanzando y realizando inversiones, y pone como ejemplo como en el último pleno, el equipo de gobierno presentó y todos los grupos aprobaron, una modificación presupuestaria urgente, igual que la que proponen ahora los populares, para la construcción de nichos en el cementerio.

"Guadix tiene un movimiento asociativo muy vivo y que al final es el que está dando vida a la ciudad, así como una serie de instituciones sin ánimo de lucro que llegan donde el Ayuntamiento no llega y que hacen un trabajo importantísimo en favor de la sociedad accitana", afirma Mª Carmen Alcalá que ha querido poner algunos ejemplos de instituciones, especialmente solidarias que están a la espera de la subvención: Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, el Hogar del Transeúnte, Emaús, Atani, la Institución Teresiana, etc... . Y otro tanto ocurre con los clubes deportivos, que dinamizan la vida deportiva de la ciudad. "Es por ello que nosotros no podemos estar pasivos ante las necesidades de todos estos colectivos", afirma Alcalá, máxime cuando las subvenciones municipales son una fuente fundamental de financiación de los mismos.

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha querido dejar claro que esta moción se presenta con dos semanas de antelación a la celebración del próximo pleno, para que el equipo de gobierno tenga tiempo suficiente para estudiarla y articularla. Lorente ha explicado que es urgente que estos colectivos reciban las subvenciones municipales, por lo que "esta modificación presupuestaria siempre va a contar con el voto a favor del Partido Popular".

Por otro lado, Jesús Lorente, se ha mostrado muy crítico con el equipo de gobierno, ya que esta moción nace de "la incapacidad del equipo de gobierno para llegar a un acuerdo y aprobar los presupuestos municipales de 2017". Y es que desde el mes de junio los socialistas no han establecido ningún contacto serio con el Partido Popular para negociar sobre los presupuestos. "Esta moción que presentamos debería formar parte de la gestión normal del gobierno, pero dada la nula capacidad de gestión que tienen, la despreocupación por la gestión municipal y, en definitiva por las necesidades de los accitanos y accitanas, hemos entendido que, nuestra responsabilidad como oposición, es presentar aquellas iniciativas que redunden en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", afirma Lorente.

De igual forma, el portavoz popular ha vuelto a pedir al equipo de gobierno, y especialmente a la alcaldesa de Guadix, que no tome el camino más fácil y se escude en que la oposición no aprueba los presupuestos "ya que la ley permite hacer una serie de modificaciones presupuestarias para que, ante un presupuesto prorrogado, se puedan dotar de partidas presupuestarias necesarias y suficientes para atender las necesidades de la ciudad, en este caso conceder las subvenciones a las asociaciones, instituciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos, y en esa labor van a contar con el apoyo del Partido Popular, ya que consideramos que es un ejercicio de responsabilidad y siempre vamos a estar luchando por la mejora en la calidad de vida de los vecinos de Guadix".