El periodo de pago en voluntaria del recibo del del IBI finaliza el próximo 14 de septiembre Martes, 4 septiembre 2018, 18:52

El Ayuntamiento de Guadix recuerda que el periodo de pago en voluntaria de los recibos del IBI no domiciliados (conocido por todos como el recibo de la contribución) finaliza este 14 de septiembre. Por lo que se anima a los vecinos con recibos no domiciliados a acercarse a la Oficina Municipal de Información al Ciudadano antes de esa fecha si no lo han hecho todavía.