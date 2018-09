El Partido Popular considera que la Feria 2018 no ha estado a la altura de lo que Guadix merece El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha manifestado que esta Feria «es el mejor ejemplo de la nefasta gestión municipal que está llevando a cabo el equipo de gobierno socialista durante esta legislatura» JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 7 septiembre 2018, 19:29

El Partido Popular, encabezado por su portavoz Jesús Lorente, y acompañado de varios concejales, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de la recién finalizada Feria y Fiestas de Guadix 2018. Un Feria donde lo más destacado ha sido la nefasta organización del equipo de gobierno del PSOE que ha vuelto a poner de manifiesto «el absoluto desgobierno, la poca coordinación entre concejalías que sufre Guadix y la nula capacidad de respuesta ante las demandas de la ciudadanía, así como una gestión económica basada en la improvisación».

Jesús Lorente ha querido comenzar su intervención agradeciendo la labor de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Local y Bomberos), las asistencias sanitarias y, especialmente, la entrega impagable de los voluntarios de Protección Civil de Guadix. El esfuerzo de todos estos grupos han garantizado una Feria segura y han evitado cualquier problema que se pudiera producir. Asimismo ha agradecido el trabajo de los profesionales del Ayuntamiento de Guadix, especialmente los del área de Cultura, a la empresa de limpieza y a la empresa encargada de los fuegos artificiales, uno de los eventos más destacados. Lorente también ha agradecido la labor de las asociaciones, hermandades, Guadix CF y empresarios que «han demostrado que las actividades que han organizado de forma particular han estado a la altura de las circunstancias». Porque, tal y como ha explicado el portavoz popular, el que no ha estado a la altura ha sido el equipo de gobierno del partido socialista «que ha ofrecido una Feria muy inferior a lo que Guadix merece». Y es que para Lorente esta Feria es el claro ejemplo de la pésima situación a la que está sometida la ciudad durante estos tres años de legislatura por los socialistas, «donde la falta de celo, la improvisación y la dejadez en la gestión ha sido la tónica habitual».

Una Feria improvisada

El portavoz municipal de los populares ha respondido a las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno sobre las dificultades que han tenido para organizar esta Feria, justificando su austeridad por la tardanza en aprobar los presupuestos municipales de 2018. En este sentido, Jesús Lorente, ha explicado que los socialistas llevaron a pleno los presupuestos en el mes de abril, «cuando lo normal hubiese sido que los presentaran a finales del año pasado o a principios de éste. Este hecho ya supuso un retraso de más de cuatro meses». Posteriormente los presupuestos fueron aprobados mediante una cuestión de confianza y finalmente entraron en vigor el 2 de julio. «Pero curiosamente no es hasta el 26 de julio cuando presentan en pleno una modificación presupuestaria para dotar de crédito a la Feria», explica Lorente y añade que esta circunstancia hizo que la modificación entrara en vigor el 24 de agosto, apenas tres días antes de comenzar la fiesta. «Todos estos retrasos en la presentación de los presupuestos y la modificación presupuestaria, han sido responsabilidad única y exclusivamente del equipo de gobierno, caracterizado por la dejadez en su trabajo. Todo ello ha acumulado un retraso de más de siete meses para poder organizar la Feria, por lo que los socialistas han tenido que ir improvisando sobre la marcha, sin un modelo definido de la fiesta», señala Jesús Lorente que considera que esta situación no es nueva ya que «es algo a lo que nos tienen acostumbrados en su gestión diaria del Ayuntamiento de Guadix, donde en vez de asumir sus responsabilidades y afrontar y solucionar los problemas que van surgiendo en Guadix, prefieren echar balones fuera y responsabilizar a la oposición».

En este sentido, el portavoz de los populares ha demostrado la dejadez e improvisación con la que ha actuado este equipo de gobierno durante la Feria con un hecho muy significativo. El martes de la semana previa a la celebración de la fiesta se celebró una mesa de contratación para la adjudicación de la gestión de la caseta municipal. Ese día al licitador le faltaba diversa documentación que el Ayuntamiento le requería para formalizar el contrato. El lunes de Feria, tal y como pudo constatar Jesús Lorente mediante una diligencia del secretario municipal, el contrato aún no se había formalizado. Finalmente fue el viernes de Feria cuando se formalizó. «Eso fue una tremenda irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno, ya que si durante esos días hubiese pasado alguna circunstancia en la caseta municipal, el problema hubiese sido muy grave para el Ayuntamiento de Guadix».

Los eventos infantiles

Uno de los sectores más afectados por la nefasta gestión de los socialistas de esta Feria han sido los eventos infantiles. En este sentido, Jesús Lorente ha lamentado el pésimo espectáculo que este equipo de gobierno ofreció con la Pública de fiestas y con el desfile de cierre de Feria, algo tremendamente criticado por la ciudadanía. Lorente ha denunciado la falta de reacción del gobierno cuando, tras una penosa Pública de fiestas, celebrada el lunes de Feria, no fue capaz durante toda la semana de intentar mejorar y ofrecer una cabalgata de cierre de fiestas, que se realizaba el sábado siguiente, algo más digna. «Pese a las críticas de la ciudadanía del primer desfile, al equipo de gobierno parece no importarles y vuelven a ofrecer un espectáculo vergonzoso en el último. Los socialistas tenían contratado un año más un gestor de Feria, ¿acaso no se daba cuenta esta persona del bochornoso espectáculo que estaban ofreciendo el primer día y no podían corregirlo para el último desfile? Lamentablemente no hay coordinación entre concejalías y parecen ir cada cual a lo suyo», señala Lorente.

Precisamente en lo que a actividades infantiles se refiere, el portavoz de los populares ha dado a conocer que el equipo de gobierno socialista no apuesta por los empresarios locales, pese a que presumen que ese es uno de sus principales objetivos. Pese a ello, los hinchables, la ludoteca y los pasacalles infantiles los ha realizado una empresa de Granada, por un importe de más de 14.000 euros, sin IVA. Curiosamente, un empresario accitano dio un presupuesto para realizar todos estos eventos, además de algunos otros como un encierro taurino infantil, guardería nocturna, Cascamorras infantil y un fotomatón en la comida para los mayores, por la mitad de precio, 7.000 euros. «Que me explique el equipo de gobierno porque apostó por una empresa de fuera, cuando un empresario accitano lo ofrecía a la mitad de precio incluyendo, además, más actividades», pregunta Lorente.

El coste económico de la Feria

Pese a no saber el importe total de lo que ha costado la Feria y Fiestas de Guadix de 2018, el portavoz del Partido Popular si ha querido compartir con la ciudadanía algunos datos económicos de la misma. Así, Jesús Lorente ha explicado que el presupuesto contemplaba una partida de 285.000 euros para festejos, de los cuales unos 200.000 serían destinados a las deudas pendientes de la Feria de 2017. A esta cantidad habría que sumar los 108.000 euros de la modificación presupuestaria realizada en julio. Y aún faltaría por sumar los importes de la iluminación o el espectáculo piromusical, entre otros. «Con todos estos gastos nos vamos a ir a una partida de festejos de casi 500.000 euros. Por tanto, cuando hacen la previsión en el presupuesto, sabiendo lo que vale una Feria, no entendemos como no se consigna la cantidad necesaria, porque si no se hace, al final se arrastran deudas que lastran futuros festejos. Pero quizá lo que sucedió es que algún socio de gobierno no quiso aprobar un presupuesto con una partida de 400.000 euros para Feria, y por lo tanto los socialistas prefirieron hacer las cosas por la puerta de atrás», lamenta Lorente.

Por último el portavoz de los populares ha manifestado que ha sido «una Feria que ha dejado mucho que desear, donde se ha demostrado que el equipo de gobierno socialista no tiene capacidad de reacción, y donde la nefasta gestión que ha marcado estos tres años de legislatura se ha mostrado en su más cruda realidad. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que la próxima Feria de Guadix pueda ser organizada por un gobierno popular y que la ciudad vuelva a retomar el tono, la fortaleza y luminosidad que ha perdido en estos años con los socialistas», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular.