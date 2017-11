Pablo Giménez gana el premio Granada Joven La candidatura fue presentada por el Ayuntamiento accitano. / IDEAL GUADIX El Ayuntamiento de Guadix ha felicitado al guitarrista por el premio concedido por el IAJ JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 28 noviembre 2017, 19:19

El Ayuntamiento de Guadix felicita al guitarrista accitano Pablo Giménez por el premio Granada Joven en la modalidad de Arte otorgado por el Instituto Andaluz de Juventud (IAJ). Un merecido reconocimiento a este joven guitarrista que, con tan sólo 26 años, puede considerarse no ya sólo una gran promesa de la guitarra española, sino toda una estrella consolidada de gran proyección. Prueba de ello es la gira que realizó el pasado mes de octubre en Estados Unidos y Canadá, en la que destacó un concierto en el J.F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington con el espectáculo “Flamenco, joven y jondo”. El acto de entrega de premios se celebrará este viernes 1 de diciembre a las seis de la tarde en la delegación del Gobierno de la Junta en Granada.

De hecho, la candidatura de Pablo Giménez se presentó desde el consistorio accitano en el plazo habilitado para ello por el IAJ en el marco de esta XVII Edición de los Premios “Granada Joven”, puesto que según se establece en las bases, “las personas o entidades candidatas pueden ser propuestas por cualquier persona o entidad, pública o privada, no pudiendo postularse a sí mismas”.

El objetivo de estos premios es distinguir y otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes, colectivos, entidades o instituciones compuestas en su mayoría por personas jóvenes que destacan en sus respectivos campos de actividades o que desarrollan un trabajo o una actividad que repercuta de forma positiva en el colectivo juvenil en Granada.