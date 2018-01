“En Guadix he aprendido a ser Obispo…. y me he sentido como en casa”

Ha sido el mismo Obispo, D. Ginés García quien ha querido comunicar a la diócesis accitana su nombramiento como Obispo de Getafe. Lo ha hecho en una rueda de prensa, a la misma hora que desde Roma se hacía público su nombramiento como obispo de Getafe.

En su comunicación, García Beltrán se ha emocionado, sobre todo cuando se ha referido a la diócesis de Guadix, en la que ha estado 8 años: “tengo que confesarlo con un gran dolor por dejar Guadix. Han sido 8 años muy intensos. En Guadix he aprendido a ser Obispo y, como tenemos corazón, pues me cuesta trabajo”. Al mismo tiempo, agradecía al Papa su nombramiento y manifestaba su disponibilidad: “aquí fui enviado y enviado voy a la diócesis de Getafe”.

De la diócesis de Guadix ha dicho que en ella se ha sentido como en casa: “en ningún momento me he sentido extraño, ni fuera de casa, sino que desde que llegué me he sentido en casa, en cualquier rincón de la diócesis, en cualquier pueblo“. Por eso, ha agradecido a todos su acogida y su colaboración.

Al final, también ha tenido palabras de agradecimiento para los medios de comunicación, con los que se ha sentido siempre ligado, desde que accedió al episcopado. Desde el principio, fue el Obispo encargado de los medios en la Asamblea de Obispos del Sur; luego en la Comisión de Medios de la CEE, de la que es presidente; y finalmente como miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede.

De Guadix a Getafe

En su comunicación, D. Ginés García ha reconocido el cambio que supone su nuevo nombramiento. Pasa de una de las diócesis más pequeñas a una de las diócesis más pobladas. También, pasa de la diócesis más antigua de España a una de las más jóvenes. Sin duda, el cambio es notable. Y, aunque no conoce Getafe, dijo, ya lo saludo con afecto.

También ha comunicado la fecha de su toma de posesión en Getafe. Será el sábado 24 de febrero, en el Cerro de los Ángeles, ya que suele ser allí donde se realizan estos actos. Sin duda, en Getafe ya preparan todo para acoger a su nuevo pastor.

García Beltrán, además, ya ha dirigido sus primeras palabras a la diócesis getafeña: “sé que sois, somos, una Iglesia joven y con un gran dinamismo apostólico, que se abre al futuro con esperanza. Son muchas las personas, parroquias, comunidades, asociaciones y movimientos los que hermoseáis la Iglesia de Getafe con la variedad y riqueza de vuestros carismas. Os animo a seguir adelante, no os faltará el aliento y la compañía de vuestro Obispo”. En una carta, publicada en la web diocesana, se dirige a todos los estamentos de la vida eclesial -sacerdotes, seminaristas, vida consagrada, laicos,… y enfermos- , así como a las autoridades civiles, con las que espera tener cercanía y colaboración.

Diócesis de Getafe

Getafe es una diócesis de reciente creación. Fue erigida canónicamente por Su Santidad el Papa Juan Pablo II el día 23 de julio de 1991. Desmembrada de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, de la que es sufragánea, abarca toda la zona sur de la Comunidad de Madrid, desde Chinchón-Aranjuez hasta Brunete-San Martín de Valdeiglesisas. La Diócesis de Getafe tiene una extensión de 2.295 km cuadrados y una población de 1.394.798 habitantes, distribuidos en 48 pueblos y 125 parroquias.

La ciudad de Getafe, donde se encuentra la catedral de Santa maría Magdalena, cuenta con más de 175.000 habitantes. El resto de la población se encuentra en municipios, también muy populosos, más si se comparan con los pequeños pueblos de la diócesis accitana, que no llegan, entre todos, a los 100.000 habitantes.

Hasta el 3 de enero, el Obispo ha sido Mons. Joaquín María López de Andújar. También hay un Obispo auxiliar, Mons. José Rico Pavés, que es granadino y que tiene solo 51 años de edad.

El nuevo pastor electo de la Diócesis getafense trabajará a partir del 24 de febrero de forma conjunta con José Rico, actual obispo auxiliar de Getafe y que continuará en el cargo.

García Beltrán tendrá a su cargo una Diócesis creada en 1991 tras su desmembramiento de la Archidiócesis de Madrid, de la que es sufragánea, con una población de más de 1,5 millones de habitantes, distribuidos en 48 municipios y 125 parroquias.