Bajada importante del IBI de aquellos suelos valorados como urbanos pero no desarrollados

El portavoz del Equipo de Gobierno, Manuel Gómez Vidal, ha mantenido este miércoles su habitual encuentro semanal con los medios de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía el último elemento de ajuste fiscal que se ha llevado a cabo, dando cumplimiento así al compromiso adquirido con los ciudadanos de congelación de impuestos. De hecho, tal y como ha recordado, no sólo se han congelado sino que además se ha rebajado el IBI en un 8%. Se ha realizado además una regularización fiscal de inmuebles que no tributaban y que ahora tributan (lo que supone un impacto económico importante en la recaudación municipal que permite la bajada anteriormente referida). Y, por último, se ha revisado el valor de aquellos suelos que tenían unas expectativas de desarrollo pero que no se han desarrollado.

Según ha explicado Manuel Gómez Vidal, se ha revisado una modificación del Plan del año 2002 de suelos que se habían calificado como urbanos pero que no se han desarrollado (fundamentalmente comprendidos en las zonas del Polígono La Marcoba y terrenos frente al polígono, en El Colmenar y en la zona de Obispo Rincón en torno al Pino Córcoles). Son suelos que tenían unas expectativas de desarrollo que no se han cumplido de momento. Por lo que se solicitó que se realizara una revisión que permitiera tributar por el valor real de esos suelos, no por el de la expectativa no desarrollada. De manera que este año van a tener una bajada importante en el IBI.

El portavoz ha puesto como ejemplo una finca con un valor como suelo urbano de algo más de 526.000 euros, que se ha rebajado a su valor real actual hasta unos 152.000 euros, “lo que supone una rebaja del 300% en el impuesto que van a tener que pagar”. Ha aclarado además que esos suelos no pierden su expectativa de desarrollo, pero que pasan a tributar como lo que son todavía “porque estaban injustamente tributando por valores superiores”.

Manuel Gómez Vidal ha anunciado que, tras este último elemento de ajuste fiscal, el año que viene se trabajará para que los ciudadanos puedan extender su ciclo fiscal. Es decir, que aquellos que lo soliciten puedan hacer el fraccionamiento del pago del IBI no ya en dos plazos, sino hasta en cuatro periodos.

Ambigú de la piscina municipal

Por otro lado, el portavoz ha anunciado que esta mañana se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proceso de contratación para el servició del ambigú de la Piscina Municipal de verano (lo que suele ser recogido como actividad complementaria de repostería del servicio de la Piscina Municipal y ha sido siempre conocido como el quiosco de la piscina). Toda la documentación relativa al proceso se publicará en la web municipal (www.guadix.es, banner “Tablón de anuncios” situado en la parte inferior derecha de la página).