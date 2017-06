El Ayuntamiento asume de nuevo el canon del tratamiento de la basura

La Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles ha aprobado el pago del canon del tratamiento de basura, asumiendo un año más el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Guadix con los ciudadanos a fin de atenuar la presión fiscal “que ya criticábamos con vehemencia cuando estábamos en la oposición”. Así lo ha informado esta mañana el portavoz del Equipo de Gobierno, Manuel Gómez Vidal, quien ha informado además que este año el canon se ha reducido en unos 4.000 euros.

“Tenemos que felicitarnos, porque esa reducción muestra el esfuerzo colectivo en la gestión y protección del medio ambiente y significa que hemos reciclado más y que hemos producido menos basura”, ha asegurado. De hecho, la Diputación cambió el sistema de cobro de este canon, que era en base al valor catastral, para ponerlo en función de las toneladas de basura que se produzcan. “El año pasado pagamos 188.202 euros y este año 184.481, lo que supone 4.000 euros menos”, ha detallado.

En definitiva, se procede al pago desde el consistorio accitano - en nombre de la ciudadanía - de la tasa provincial correspondiente a la prestación del servicio del tratamiento de residuos municipales. Y de esta forma se evita que los ciudadanos tengan que pagar un recibo más, tal y como ya sucedió el año pasado.

A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz ha insistido de nuevo en que no se entiende el voto en contra del rescate del Centro Deportivo Urbano por parte del principal grupo de la oposición. “El gobierno no tiene ninguna intención de cerrar la Empresa Municipal de la Vivienda; el grupo popular ha mezclado dos debates y ha justificado un no al rescate de la piscina poniendo como tapadera el debate sobre la empresa municipal de la vivienda; no lo comprendo, porque era el único camino”. Por otro lado, ha informado que hoy mismo se está realizando el inventariado del equipamiento que hace falta en el Centro Deportivo Urbano, por lo que se sigue avanzando en el proceso hacia su apertura.