El PP aclara su posición sobre el rescate del Centro Deportivo Urbano

El Partido Popular ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance del último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Guadix y explicar, entre otros aspectos, porque votaron en contra del rescate del Centro Deportivo Urbano de la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios del Ayuntamiento de Guadix. El portavoz municipal del Grupo Popular, Jesús Lorente, ha querido dejar claro que no se oponen al rescate, pero que el voto en contra se debió a que el equipo de gobierno del PSOE no facilitó la información solicitada en un consejo celebrado en diciembre de 2016 sobre la situación actual de la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios, especialmente su viabilidad económica. Debemos recordar que esta empresa pública está participada al cien por cien por fondos públicos, es municipal y en los últimos años está siendo deficitaria.

Jesús Lorente ha explicado que en el año 2014 hubo una encomienda de gestión del entonces equipo de gobierno popular a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios para la construcción, gestión y explotación del Centro Deportivo Urbano. En la actualidad, el equipo de gobierno del PSOE determina que debe de rescatarse esa encomienda para que el Ayuntamiento continúe con el procedimiento de gestión, determinando cual es el modelo a seguir, si gestión pública o concesión a una empresa. Esto se planteó en un concejo de administración de la empresa en diciembre de 2016. En ese consejo el PP pidió una serie de informes:

1º.- Si la empresa está en situación legal de extinción, ya que en ejercicios anteriores tenía pérdidas.

2º.- Ante una hipotética disolución de la empresa que sucedería con los trabajadores, si automáticamente pasarían a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento.

3.- En caso de disolver la empresa, desde el punto de vista fiscal cuanto debería tributar el Ayuntamiento o la empresa a Hacienda.

En todo este tiempo el equipo de gobierno del PSOE no ha facilitado esta información al Partido popular, por lo que cuando llevaron a pleno el pasado martes este rescate, los populares consideraban fundamental contar con la misma, ya que el equipo de gobierno plantea que para rescatar la concesión que el Ayuntamiento hizo en su día a la empresa, el primero debe de pagar a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios 515.657,06 euros. "Si la única solución para que el Centro Deportivo Urbano se ponga en marcha es el rescate, nosotros no nos negamos a él, pero nos gustaría tener toda la información necesaria para saber que como y de qué manera lo estamos rescatando", señala Lorente. Y es que a diferencia de lo que manifestaba el equipo de gobierno, para los populares el rescate del centro si debe de estar ligado a la situación en la que se encuentra la empresa y al devenir de la misma, sobre todo para saber si este rescate es la mejor opción para el Ayuntamiento de Guadix. "Nuestro voto en contra fue una cuestión de responsabilidad, ya que para llevar a cabo cualquier operación debemos de contar con toda la información referente a la misma para poder valorarla con toda garantías. Y como el equipo de gobierno no nos facilita esa información, no podemos aventurarnos y votar a favor de esta operación. Lo que el equipo de gobierno debería de haber hecho es aportar una batería de propuestas, y encargos para incrementar la actividad de la empres, ya que actualmente sus encomiendas son muy escasas", señala Lorente y añade que no se puede estar jugando con el dinero de los accitanos sin saber a que nos enfrentamos y que otras posibilidades existen.

Otro de los asuntos que se trataron en pleno fue una moción presentada por el PSOE de apoyo a las enmiendas socialistas a los Presupuestos Generales del Estado. El Grupo Popular presentó una enmienda a esta moción donde pedían que el Ayuntamiento de Guadix instara a que la Junta de Andalucía, responsable del patrimonio andaluz, se implicara también en la conservación de nuestro patrimonio. En este sentido el Estado convoca una serie de subvenciones de concurrencia competitiva, donde se presenta un proyecto y son los técnicos quienes lo valoran y determinan las cuantías o si conceden las ayudas. Con esas dos salvedades, el PP voto a favor de la moción ya que "nuestro principal objetivo es siempre velar por los intereses de Guadix, independientemente del partido que gobierne en una u otra institución", afirma Lorente.

Por su parte el concejal popular Joaquín Onieva ha sido el encargado de analizar dos de las mociones presentadas por el PP. La primera de ellas era la referente a aumentar la edificabilidad en el polígono industrial de la Marcoba, donde se aprobó por unanimidad realizar un estudio de viabilidad del aumento de edificabilidad del ochenta al cien por cien. Onieva ha considerado que este aumento es perfectamente posible, por lo que se ha mostrado sorprendido ante las declaraciones posteriores al pleno del concejal de Urbanismo, donde se mostraba poco optimista de que esto se pudiera llevar a cabo. El concejal popular ha explicado que es el equipo de gobierno el que debe de impulsar esta modificación, que supondría un impulso económico importante en la zona, y que lo único necesario es "voluntad política y ganas de trabajar por Guadix, algo de lo que adolece este equipo de gobierno".

La segunda de las mociones planteaba firmar un pacto institucional en defensa del patrimonio accitano, cuya primera medida se centraba en eliminar el vallado que rodea al Palacio de Peñaflor. Joaquín Onieva se mostraba sorprendido porque tanto PSOE, IU y Gana Guadix manifestaran en comisión informativa su intención de votar en contra la iniciativa, tanto en lo referente a la eliminación del vallado del Palacio de Peñaflor como en el pacto por el patrimonio, que lo que pretendía era instar a las instituciones, desde una posición común en el Ayuntamiento de Guadix, a trabajar por nuestro patrimonio. Finalmente se aprobó una declaración institucional en defensa del patrimonio, algo muy lejos de la intención que tenía el PP con esta moción, trabajar activamente en la defensa y conservación de nuestro rico patrimonio, nuestra principal seña de identidad. Pese a todo desde el PP siguen tendiendo la mano a todos los grupos para firmar este pacto. "Es el momento de que miremos por Guadix y nos alejemos de los intereses partidistas, porque el voto en contra del PSOE no tiene otra explicación que la de no molestar a sus representantes en la Junta de Andalucía", finaliza Onieva.