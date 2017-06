El pleno aprueba el rescate del Centro Deportivo Urbano

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, y el concejal de Turismo y Urbanismo, Iván López Ariza, han hecho esta mañana balance del pleno ordinario correspondiente al mes de mayo celebrado en la tarde de este martes día 30. Un pleno en el que, según destacaba Gómez Vidal, ha sido especialmente importante la aprobación – aunque ajustada – del rescate por parte del Ayuntamiento de la encomienda que la Empresa Municipal de la Vivienda tiene para dotar la piscina del Centro Deportivo Urbano y para gestionarla.

En este sentido, ha destacado el esfuerzo de IU y Gana Guadix para aprobar este rescate puesto que en la actualidad la Empresa Municipal de la Vivienda no puede equiparla ni gestionarla. “Es el único camino posible y si ayer no se hubiera aprobado este rescate la piscina hubiera quedado cerrada sine die”. Lo que le ha llevado a afirmar que no entiende el voto en contra del PP. “Todos saben que era el único camino y el debate ayer era ese; después vendrá otro, que es la gestión, pero quisimos que eso no condicionara este punto”, añadía en su exposición.

Tras esta aprobación toca continuar en el proceso hacia su puesta en marcha. “Ahora se está realizando un estudio de viabilidad de asistencia a la gestión, como siempre con total transparencia, porque el objetivo debe de ser abrir el Centro Deportivo Urbano”, ha explicado. Y ha insistido en que el debate del rescate es totalmente independiente de los otros dos que tocará abordar próximamente: la gestión de la piscina y el futuro de la Empresa Municipal de la Vivienda, de la que afirmado que “ha sido, y entiendo que será, un instrumento muy bueno para resolver una necesidad básica y un derecho fundamental de los ciudadanos, que es la vivienda”.

Manuel Gómez Vidal ha destacado también como temas importantes la reclamación unánime de la capitalidad del TSJA en Granada, “algo que es muy importante para nosotros como ciudad y como comarca”. Y las alegaciones a los presupuestos generales, “porque, por unanimidad, la ciudad sigue marcando así su prioridades en infraestructuras”. El portavoz ha aprovechado además para valorar muy positivamente el encuentro celebrado ayer en Baza con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, para informar sobre el acuerdo con el Ministerio para ejecutar el eje eléctrico Caparacena-Baza- La Ribina.

Según ha explicado, “la alcaldesa y el concejal de Urbanismo tuvieron un papel especialmente activo y pusieron voz a una reclamación unánime, de manera que el equipo de la consejería se comprometió a venir a Guadix a mantener una reunión con alcaldes y alcaldesas de la comarca”. Y ha insistido en que el Equipo de Gobierno va a mantener una actitud “beligerantemente activa en la defensa de nuestra energía porque, como muy bien planteaba ayer la alcaldesa al consejero, esto es como la pescadilla que se muerde la cola: queremos tener energía para tener desarrollo empresarial, y no puede haber desarrollo empresarial si no tenemos energía”.

Por su parte, Iván López Ariza ha dado cuenta esta mañana de dos mociones aprobadas ayer, las dos por unanimidad, lo que en su opinión demuestra “que somos receptivos y que aceptamos las propuestas que son buenas para la ciudad”. La primera, de IU, habla de una creación de un área para autocaravanas. Un tema en el que se viene trabajando desde finales de febrero con diferentes contactos con el Presidente de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas y una visita in situ al lugar en el que se quiere ubicar el área. “Lo que se precisa es una estación de servicio para abastecimiento de aguas y evacuación de las que llaman aguas negras. Se encargó el estudio a Aguas de Guadix y, tras diversas modificaciones, se procederá a su ejecución y a la correspondiente señalización en la calle Adolfo Suárez, en el recinto ferial”.

También se aprobó por unanimidad una propuesta del PP en virtud a la cual se ha acordado iniciar un estudio de viabilidad para incrementar la edificabilidad de las parcelas del polígono La Marcoba en un 20% y poner en carga las parcelas vacías. “Pero siempre con la intención de no levantar falsas expectativas, porque en el caso de que ese incremento se pueda hacer se deberá de contar también con un 20% más de servicios dotacionales”, ha explicado.