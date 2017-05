El PP propone ampliar la edificabilidad del polígono de La Marcoba

El polígono industrial de la Marcoba fue puesto en marcha a principios de los años noventa y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes empresariales de la comarca de Guadix. En los últimos años el nivel de actividad y ocupación ha superado el 90%, motivo por el cual, en la anterior legislatura, con el Partido Popular al frente, plantearon una ampliación del polígono mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), unos trabajos que no pudieron terminarse por el cambio de gobierno y que este equipo de gobierno no parece tener intención de retomar. Debido a la falta de espacio, muchas empresas instaladas en este lugar no pueden ampliar sus instalaciones al no haber parcelas colindantes disponibles. Hay que tener en cuenta que en el polígono están instaladas principalmente pequeñas y medianas empresas. La única solución que se les plantea es trasladarse al nuevo polígono industrial Príncipe Felipe, pero dado que en este lugar deben adquirir grandes parcelas y por lo tanto realizar inversiones cuantiosas, prefieren en muchos casos instalarse en otros pequeños polígonos que en los últimos años se han ido creando en municipios cercanos a Guadix y que posibilitan adquirir parcelas de menor tamaño.

El Partido Popular se ha hecho eco de las demandas de los empresarios instalados en el polígono de la Marcoba y, mientras el equipo de gobierno del PSOE decide si va a ampliar o no este polígono, han planteado una propuesta compatible con esa posible ampliación y que redundará positivamente en la actividad empresarial del lugar. Los encargados de presentar esta propuesta han sido el portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, el concejal popular encargado del área de Urbanismo, Joaquín Onieva, y varios concejales de esta formación política. La propuesta consiste en realizar una innovación al PGOU que afectaría exclusivamente al polígono de la Marcoba. Esta innovación o modificación puntal en el PGOU consistiría en aumentar la edificabilidad de la naves que ha instaladas en el lugar. Actualmente la edificabilidad está en el 80%, es decir, la instalación donde se realiza la actividad solo puede estar construida en el 80% de la parcela donde está ubicada. El 20% restante está dedicado a un patio interior que debe estar descubierto, y al retranqueo (espacio que en proporción de lo construido debe dejarse en la entrada de la nave). Es por ello que desde el PP proponen aumentar la edificabilidad al 100%. Y lo harían manteniendo el retranqueo, pero permitiendo que se pudiera ampliar la instalación en el patio interior y posibilitando la construcción de una planta intermedia en la nave que vendría a compensar el espacio perdido por el retranqueo. "Con ello daríamos respuesta a las necesidades de espacio que tienen muchas de las empresas instaladas aquí, que recordemos son unas de las principales generadoras de empleo de Guadix", afirma Onieva y añade que visualmente no afectaría para nada ya que los espacios de las entradas quedarían tal cual. Asimismo considera que los trámites para conseguir esta innovación al PGOU no serían muy complicados y que con un poco de voluntad política del equipo de gobierno, serían posibles en un año aproximadamente.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, ha explicado que desde el PP han consultado la viabilidad de esta propuesta con diferentes técnicos en urbanismo y éstos han considerado que es totalmente viable desde el punto de vista urbanístico y jurídico. "Si el equipo de gobierno es capaz de apoyar y trabajar en esta propuesta, se daría solución a una de las grandes demandas de los empresarios del polígono, ya que nosotros nos estamos haciendo eco de las necesidades que nos plantean estas personas", afirma Lorente y añade que la única intención del PP es "ayudar a estos pequeños y medianos empresarios que generan empleo y riqueza en la ciudad. Por eso plateamos esta iniciativa en positivo y nos ofrecemos al equipo de gobierno a ayudarles en todo lo que necesiten para que pueda llevarse a cabo".