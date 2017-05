El PP insta al equipo de gobierno del PSOE a que abra al público el Centro Deportivo Urbano

El pasado 3 de mayo se producía un acto de gran importancia para Guadix. El ayuntamiento accitano recepcionaba las obras del Centro Deportivo Urbano, infraestructura que incluye la tan esperada piscina cubierta, una vez terminadas las obras del Centro, por lo que ya es competencia exclusiva del equipo de gobierno del PSOE la apertura y puesta al servicio de la ciudadanía del mencionado Centro. El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, acompañado del responsable de Deportes de esta formación política, José Ignacio Garrido y otros concejales populares, han comparecido ante los medios de comunicación para poner en conocimiento de los vecinos/as de Guadix esta gran noticia, sorprendidos porque el equipo de gobierno del PSOE no la haya hecho pública.

Y es que, tal y como señala José Ignacio Garrido, parece que la intención del equipo de gobierno del PSOE es no abrirla al público de forma inmediata, ya que aún no han llevado a cabo ninguna tramitación para ver cómo va a ser gestionado el centro, bien directamente por el Ayuntamiento de Guadix o a través de la concesión a alguna empresa. "Nos parece una falta de respeto para los ciudadanos de Guadix que durante estos dos años de gobierno socialista, no se haya realizado ningún trámite administrativo para la explotación de esta instalación", afirma Garrido, que considera que el equipo de gobierno podría haberla recepcionado antes pero "inaugurar un proyecto gestionado y puesto en marcha por el Partido Popular les produce rechazo" y añade que es curiosa esta actitud, ya que hasta el momento todos los proyectos que han puesto en marcha los socialistas son heredados del Partido Popular, pues "estos dos años han sido en blanco para el equipo de gobierno, sin presentar ningún proyecto propio". Por último Garrido pide al equipo de gobierno que siga apostando por el deporte accitano y mantenga un contacto constante con los clubes y asociaciones deportivas, que promueven como una de sus principales reivindicaciones la puesta en marcha de esta instalación.

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha criticado contundentemente la actitud del equipo de gobierno del PSOE con respecto al Centro Deportivo Urbano, ya que es incomprensible que una infraestructura de estas características, tan esperada por la ciudadanía, aún no tenga definido su modelo de gestión, lo cual hace temer a los populares que va a estar cerrado bastante tiempo sin que los vecinos de Guadix la puedan disfrutar, por culpa de la dejadez y falta de trabajo del equipo de gobierno del PSOE. "Nosotros como siempre tendemos la mano al equipo de gobierno, pero está claro que la iniciativa la deben de tomar ellos y ya deberían de saber el modelo de gestión de este Centro, algo que no se ha hecho. Este es el fiel reflejo de la acción del equipo de gobierno en la ciudad, actividad nula, acción del equipo de gobierno nula, y ahora, desgraciadamente, este Centro, que está en perfectas condiciones, permanecerá cerrado no sabemos por cuánto tiempo".