Guadix celebra el Día de la República

El Ayuntamiento de Guadix desarrollaba este domingo 23 de abril una serie de actos institucionales de conmemoración del Día de la República y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil. Y lo hizo en dos espacios fundamentales: la Barriada de la Estación y el Cementerio de San José. Tomaron parte en el acto el teniente de alcalde del consistorio accitano, Iván López Ariza, y portavoces de los grupos municipales. Así como Rafael Gil Bracero, profesor de Historia Contemporánea de la UGR, y familiares de fallecidos en el conflicto bélico (Magdalena Ordoñez, Lourdes Pujada y Antonio Machado, cuyos padres fueron asesinados). También estuvieron presentes otros representantes municipales y público en general.

La jornada empezaba en torno a las doce del mediodía con una visita guiada al Refugio de la Barriada de la Estación y una intervención a cargo de Rafael Gil Bracero, profesor de Historia Contemporánea de la UGR, sobre lugares de la memoria histórica en Guadix. Una hora más tarde, a la una, el Cementerio de San José acogía el acto institucional de conmemoración del Día de la República y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil con una lectura de poemas y una actuación musical.

El acto se iniciaba con la lectura del Manifiesto de Conmemoración de la República por parte de Iván López Ariza. Hubo también una intervención por parte de la Presidencia de la Memoria Histórica, intervenciones de familiares de asesinados y, por último, de portavoces de los diferentes grupos políticos municipales, por orden de representación.

El acto se cerró con una interpretación musical a cargo del violinista Antonio Jesús Gómez Cruz en el que se contó con la participación de jóvenes que leyeron algunos textos de la obra de Miguel Hernández, con motivo del 75 aniversario de su muerte (se fue intercalando cada tema musical con la lectura de poemas de Miguel Hernández). Y se terminó con una ofrenda floral.

Para los traslados a la Barriada de la Estación y, posteriormente, al cementerio, el consistorio accitano habilitó un autobús sin coste. El manifiesto al que se dio lectura fue el siguiente:

Manifiesto conmemorativo del Día de la República

Los portavoces de los grupos, hoy aquí reunidos, queremos conmemorar de forma conjunta el Día de la República española con un especial recuerdo a las víctimas de la represión franquista.

El advenimiento de la República supuso un avance democrático para la España de los años 30. A través de los valores de la igualdad, la solidaridad y la laicidad, el Gobierno republicano sentó las bases del progreso de nuestro país y apostó de manera decidida por la educación pública, la ética política y la cooperación interregional.

El alzamiento fascista truncó las expectativas democráticas de todo un pueblo e impuso, mediante sangre, dolor y rencor, un régimen dictatorial que sumió a España en las décadas más oscura de nuestra historia reciente.

Tras la Guerra Civil, las fuerzas dictatoriales franquistas erradicaron toda oposición política e ideológica instaurando un sistema basado en el miedo y la represión más brutal. Todas aquellas personas que creían en la luz de la democracia fueron asediadas, repudiadas, torturadas o fusiladas.

Las calles de nuestra ciudad fueron testigos del dolor. Nuestra Plaza de las Palomas, nuestra Ermita de San Antón, nuestra Azucarera o nuestro Cementerio vieron cómo el fascismo arrancaba la vida a centenares de ciudadanos/as cuya única acusación se basaba en la defensa de los valores republicanos y la legitimidad democrática.

Por eso nuestra ciudad les debe tanto. Por eso nosotros y nosotras, herederos y herederas de su historia, les debemos tanto a las personas que perdieron la vida defendiendo nuestra libertad de pensamiento.

Hoy cumplimos una reivindicación histórica: hoy el Ayuntamiento de Guadix, representante de toda la ciudadanía accitana, recuerda a sus vecinos y vecinas represaliados. Hoy avanzamos hacia la consecución de lo que por justicia les pertenece: el reconocimiento de su valentía y la admiración por su determinación.

Queda aún camino por andar, y por ello conminamos al resto de autoridades a trabajar de forma conjunta para la recuperación de nuestra memoria. A trabajar por la dignificación de todas las víctimas y sus familiares.

No podemos seguir manteniendo a nuestras victimas en cunetas o fosas comunes. No podemos seguir desdibujando la verdad histórica tras el velo de la ignorancia. No podemos seguir manteniendo símbolos que el franquismo impuso con sangre de nuestros antepasados.

Hemos cumplido nuestro compromiso con la retirada de la simbología fascista, así como a solicitar a la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía, el señalamiento de los lugares donde el franquismo golpeó con toda su crueldad a las vecinas y vecinos en nuestra ciudad.

Por ello exigimos la reparación a las familias de las víctimas, para que de una vez por todas se cumpla la Ley de Memoria Histórica paralizada por el Gobierno en los últimos años, para hacer posible una verdadera reconciliación.

Ayer se cumplió un mes de la aprobación por Parlamento andaluz de Ley de Memoria Democrática de nuestra Comunidad Autónoma, que contó con los votos del PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos, y que incluye un órgano que elaborará un informe sobre la Guerra Civil y los crímenes del franquismo y establece el régimen jurídico para reconocer a las víctimas. Tras casi seis años de andadura vivimos pues un momento también histórico y emocionante.

En nuestro actual modelo democrático, inspirado en los principios de la Constitución de 1931, se hace necesaria una revisión integral que replantee la figura de la Jefatura de Estado a través de un debate guiado por los principios de la II República: tolerancia y democratización de las instituciones del Estado.

Las generaciones futuras deberán conocer bien qué ocurrió, por qué ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias. Y por ello hoy avanzamos desde el Ayuntamiento para hacer que Guadix recuerde su historia y mire al futuro con la esperanza de recuperar los valores de justicia, igualdad, solidaridad y libertad que la II República implantó, y que el pasado día 14 de abril hubiese cumplido los 86 años.