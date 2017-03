Guadix apela a evitar el olvido y el silencio en torno a la violencia de género

En torno a un centenar de personas se daba cita en la Plaza de las Palomas de Guadix este viernes para participar un mes más en la concentración mensual contra la Violencia de Género. Una cita que se coordina desde el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) del área de Igualdad del Ayuntamiento de Guadix, a cuyo frente se encuentra la alcaldesa accitana Inmaculada Olea Laguna, con las asociaciones de mujeres de Guadix y anejos. Como siempre, hubo diversas lecturas y se abogó por luchar contra el olvido y el silencio para acabar con la violencia de género.

Precisamente uno de los rasgos que definen estas concentraciones mensuales es su "no silencio", la verbalización de posturas reivindicativas a través de la lectura de textos e incluso poemas que invitan a reflexionar. En uno de los textos de este mes de marzo se señalaba que “lo que se calla termina por no ser conocido, de lo desconocido se pasa a la inexistencia, y de la inexistencia al olvido es cuestión de días”. Por eso es importante hablar de esos hombres que asesinan a mujeres y visibilizarlos. “Acabar con la violencia de género exige no olvidar de dónde venimos y acabar con el machismo para llegar a la Igualdad”.

Tal y como se recuerda desde el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) del Ayuntamiento de Guadix, estas concentraciones mensuales constituyen una de las medidas de visibilización programadas con las asociaciones de mujeres de Guadix y anejos hace ya más de un año y que ha conseguido calar entre la población, ya que cada vez son más los que se suman a estas concentraciones mensuales en las que también participan las autoridades locales de la corporación municipal accitana. Como fue el caso de esta última concentración en la que participaron la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, y concejales del consistorio accitano.