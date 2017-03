Arranca un nuevo curso gratuito de acompañamiento digital

Una de las ofertas formativas que se hacen desde el programa Andalucía Compromiso Digital la constituyen los cursos de acompañamiento digital. Se trata de una iniciativa personalizada y gratuita dirigida a grupos reducidos. Las clases las imparten personas voluntarias de la Red de Voluntariado Digital de Cruz Roja Española, gracias a esta iniciativa Andalucía Compromiso Digital a la que se encuentra adherido el consistorio accitano y que está impulsada por la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo “para el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestra comunidad”.

El Ayuntamiento de Guadix, a través del Servicio de Formación y Empleo, ha puesto en marcha un nuevo curso de acompañamiento digital dirigido a personas sin experiencia informática o con experiencia reducida que desean introducirse en el mundo digital. El curso arrancaba el pasado jueves en horario de tarde para un grupo reducido de cinco personas (en este caso un hombre y cuatro mujeres). Para el desarrollo del mismo en fundamental el compromiso y el apoyo de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja que ofrecen un acompañamiento personalizado e individualizado.

El programa pretende potenciar las siguientes áreas de competencia digital: primeros pasos, desde el uso del ratón a iniciación al PC; ofimática; navegación en Internet; correo electrónico; redes sociales; búsqueda de empleo on line; gestiones con la administración on line; certificado digital; compras o banca on line; seguridad informática; móviles.

Con esta formación personalizada se acercan a los participantes los conceptos fundamentales de la informática personal para que puedan aplicarlos a situaciones de la vida real con la convicción de que “la libertad de elección y de pensamiento es más importante que la tecnología”; para ello, se les intentará ofrecer una visión completa del mundo de la informática personal, potenciando la utilización de software libre o gratuito. El número de sesiones para el grupo de participantes se irá determinando de acuerdo a las necesidades y el nivel de conocimientos de cada usuario y usuaria.

En palabras de la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadix, Rosi Requena, “esta experiencia única, que demuestra la importancia de la tarea de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja a través de los acompañamientos digitales, contribuye a facilitar la incorporación práctica de los ciudadanos y ciudadanas a las nuevas tecnologías, favoreciendo así una mejor calidad de vida, así como una mejora de la empleabilidad y de la integración social a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Para poder acceder a estos servicios gratuitos de formación digital, las personas interesadas se pueden dirigir al Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Guadix, de la Plaza de las Palomas nº 22, 1º izquierda. Teléfono 958 669300 extensión 241. Y correo electrónico unemguadix@hotmail.com. Allí podrán especificar además cuáles son sus preferencias y necesidades formativas.