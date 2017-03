El Partido Popular reclama al Equipo de Gobierno del PSOE que no demore más los presupuestos

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha vuelto a pedir públicamente al equipo de gobierno del PSOE que se presenten de una vez por todas los presupuestos del Ayuntamiento de Guadix para 2017, ya que son la herramienta fundamental para el funcionamiento de la institución.

Lorente ha explicado que el equipo de gobierno mantuvo una primera reunión sobre los presupuestos con el Partido Popular y el resto de partidos políticos el pasado mes de junio, donde cada grupo planteó las cuestiones que consideraban más importantes del presupuesto. "Desde entonces nosotros no hemos tenido ninguna reunión más. Lógicamente no sé si se han reunido con el resto de grupos políticos. Lo que está claro es que desde junio hasta ahora ha habido tiempo de reunirse con nosotros para trabajar en los presupuestos", afirma Lorente y añade que esto es nefasto para la ciudad, ya que el proceso de aprobación de final de los presupuestos no es inmediato desde el momento en que se presentan, sino que puede pasar más de un mes. "Ahora mismo tenemos un presupuesto prorrogado, pero en el capitulo seis del mismo, correspondiente a las inversiones que se van a llevar a cabo en la ciudad, no se puede prorrogar. Por lo tanto estamos sin inversiones para 2017 y no se van a realizar hasta la aprobación final del presupuesto", explica el portavoz popular.

Esta dejadez y demora en la gestión municipal es algo habitual en este equipo de gobierno del PSOE, explica Lorente, y pone como ejemplo uno de los puntos que iba en el último pleno: el rescate de la concesión del Centro Deportivo Urbano que se le hizo en su momento a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicio. Este punto se aplazó ya que el expediente "no estaba lo suficientemente maduro, y en eso coincidieron el resto de grupos políticos, porque al final el equipo de gobierno lo dejó sobre la mesa", señala Jesús Lorente y finaliza "con esto lo que quiero decir es que este equipo de gobierno siempre va tarde, a destiempo, no hay gestión en la ciudad. El Centro Deportivo Urbano ya está terminado, a punto de ser recepcionado por el Ayuntamiento y aún no han sido capaces de plantear los mecanismos para su puesta en marcha. Y lo que hacen es llevar al pleno un expediente apenas trabajado, porque el final quién paga son los ciudadanos que tienen una instalación terminada y no van a poder hacer uso de la misma".