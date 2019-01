Melchor, Gaspar y Baltasar endulzan su visita a Guadix con cinco toneladas de caramelos Gaspar saluda a los niños y niñas desde su trono real. / Torcuato Fandila Guadix brindó un espectacular recibimiento a los Reyes Magos JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 7 enero 2019, 12:02

Los Reyes Magos de Oriente recorrieron durante toda la tarde y noche de ayer todos los rincones de la comarca de Guadix. En la ciudad accitana una multitud acompañó al espectacular cortejo real hasta la Plaza de las Palomas y el Ayuntamiento de Guadix, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Inmaculada Olea, y por el resto de la corporación municipal. Al despertar esta mañana los más pequeños de cada casa han podido comprobar la magia de Sus Majestades con cientos de regalos y entre ellos no faltaban la bici, el balón, las muñecas, las modernas videoconsolas,... aunque un año más se dejaron olvidado en los almacenes reales el deseado Scalextric y eso que Javier había sido bueno.

Los Reyes Magos contaron este año con la ayuda de Manolo Plaza, Mariola Jiménez y Macadou Ndiaye. La alcaldesa de Guadix hizo alusión en su discurso de bienvenida a los tres ayudantes de sus Majestades de los que dijo que «representan valores en los que todos debemos de creer para conseguir un mundo más justo: vocación de servicio público, compromiso con la igualdad, fomento del deporte, solidaridad y compromiso con los que más lo necesitan.

El cortejo real, además de los tres tronos, estaba compuesto por carrozas alusivas al mundo infantil: Cenicienta, la Reina del Hielo u Hotel Transilvania. En el desfile real participaron también asociaciones y colectivos, como la Hermandad de la Flagelación y del Refugio y la sala de Zumba Alaina. La música de acompañamiento corrió a cargo de la Banda Municipal Sinfónica de Guadix, la Banda del Cristo del Perdón y la Charanga de Alquife.

En el tradicional discurso de las tres testas coronadas desde el Balcón de los Corregidores los tres Reyes hicieron alusión a los ámbitos de los que procedían sus majestades. Melchor pidió a los mayores que no olvidasen que también fueron niños y niñas y que no olvidasen sus sueños y creyendo en ellos. Gaspar pidió a los más pequeños que no perdiesen nunca su sonrisa, además de pedir amor para las familias y respeto para «vuestros maestros y maestras que os cuidan, enseñan y guían». Baltasar recordó que Guadix es una ciudad acogedora y pidió a los niños y niñas de Guadix se se preparasen para soñar.

Vanesa Ordoñez celebró su premio en el balcón de los Corregidores. / IDEAL GUADIX

5.000 euros

Los Reyes Magos fueron portadores este año de un regalo muy especial: los 5.000 euros ofrecidos por la Asociación Local de Comercio, cuyo ganador se dio a conocer tras los discursos reales. La ganadora del sorteo fue la accitana Vanesa Ordoñez que se encontraba en la plaza y pudo subir al Balcón de los Corregidores para celebrar su premio.